Acessório de Yamal em Espanha x Áustria chama atenção: 'Muito fã do Neymar' Jogador foi um dos destaques de classificação espanhola na Copa do Mundo

A Espanha venceu a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira (2), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e assim avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Antes da bola rolar, o atacante Lamine Yamal foi flagrado com um cordão de diamante do Batman.

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A referência ao herói da DC Comics fez torcedores brasileiros ligarem o espanhol ao atacante Neymar. O camisa 10 da Seleção Brasileira é fã declarado do Cavalheiro das Trevas.

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Vale destacar, que Lamine Yamal já declarou diversas vezes ser fã do atacante brasileiro. Inspirações como dribles, jogadas e forma de jogar em campo são nítidas no estilo do jogo dos dois atletas. Mas, além disso, o espanhol parece ter gostos semelhantes a Neymar fora dos gramados. Veja a repercussão abaixo:

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Lamine Yamal é fã do Batman, assim como seu ídolo, Neymar Jr. 🦇🇧🇷 pic.twitter.com/diUlrH33Kd — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 2, 2026

yamal querendo chamar atenção do ídolo neymar https://t.co/g8BdGuYGw1 — pereira (@crflpereira) July 2, 2026

Yamal é tao fã do neymar que ate copiou o autismo com hiperfoco em batman https://t.co/25xFsYcO80 — Bruno (@Brun0Nega0) July 2, 2026

Yamal chegando pra jogar uma partida de Copa do Mundo com uma corrente do seu maior ídolo:



Neymar Jr. pic.twitter.com/hziTaaVEtT — Trivela na Copa! 🏆🇧🇷 (@trivela) July 2, 2026

Como Espanha x Áustria?

A Espanha prometeu e cumpriu. Se a campanha da equipe comandada por Luis de la Fuente indica evolução ao longo da Copa do Mundo, a "La Roja" apresentou um futebol vistoso no primeiro tempo no SoFi Stadium. Toques rápidos, jogo com profundidade e passando muito pelos maestros Rodri e Pedri, além do talento de Lamine Yamal pelo lado direito. O jovem deu muito trabalho à defesa austríaca.

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O ponto alto, no entanto, veio do outro lado, com jogada de Cucurella pela esquerda e cruzamento rasteiro para o chute de Oyarzabal, que pegou o goleiro Alexander Schlager no contrapé. A Espanha pressionou muito, acertou a trave em cobrança de falta de Baena e viu Yamal perder cara a cara com o goleiro. Placar merecido, mas magro pelo que foi visto.

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O segundo tempo teve o mesmo roteiro. Mais de 70% de posse de bola, alto volume de jogo e uma Áustria que não conseguia sair da pressão no campo de defesa — arma muito utilizada pelo técnico Ralf Rangnick na fase de grupos. Aos poucos, a Espanha foi subindo suas linhas e, em seu estilo característico, ampliou com Pedro Porro, de cabeça, completando cruzamento de Baena após jogada envolvente.

Em ritmo de treino, tudo ficou bonito para a La Roja e, principalmente, para o tão criticado Oyarzabal. Aos 43 minutos, Cucurella recebeu sozinho pelo lado esquerdo do ataque e olhou para a área. Oyarzabal atacou o espaço deixado pela zaga e, sem marcação, tocou com categoria no canto esquerdo para "matar" o jogo.