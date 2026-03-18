O Corinthians enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira (19), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, em busca de reencontrar as vitórias. Além disso, o time de Dorival Júnior ganhou outra preocupação: a possibilidade de perder jogadores para o confronto contra o Flamengo, no domingo (22).

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André Carrillo, Hugo Souza, Matheus Bidu, Matheuzinho e Raniele estão pendurados com dois cartões amarelos. Ou seja, caso recebam novo cartão diante da Chapecoense, desfalcam a equipe na partida seguinte, diante do clube carioca.

O técnico Dorival Júnior deve definir a equipe que entra em campo no treino desta quarta-feira (18). No dia anterior, o treinador não contou com o peruano André Carrillo, que foi poupado.

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Segundo informações divulgadas inicialmente pelo "GE", Carrillo foi preservado do treino com bola por controle de carga. A expectativa é que ele seja relacionado para o jogo em Chapecó.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Momento do Corinthians

Após o empate com o Santos, o Corinthians ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos: duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu outros seis, com saldo zero.

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Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá, às 21h30; em seguida, recebe o Flamengo, no dia 22, na Neo Química Arena, às 20h30, ambas partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

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