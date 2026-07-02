Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: 'De cortar o coração' Astro deve ter disputado sua última Copa do Mundo

A Croácia perdeu de virada para Portugal por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Uma cena de Modric ao longo da partida, chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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No final da partida, Gvardiol escorou para o gol e empatou por 2 a 2, mas o árbitro marcou impedimento após intervenção do VAR. Com o gol anulado, Modric ficou desolado no campo, com cara de quem não acreditava no que estava acontecendo.

Nas redes sociais, a cena do craque geracional, que deve ter disputado sua última Copa do Mundo, chamou atenção dos torcedores. Veja os comentários durante Portugal x Croácia:

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Elenco da Croácia para partida contra Portugal na Copa do Mundo de 2026 (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

Veja repercussão da cena

Reação do Modric ao gol anulado da Croácia. pic.twitter.com/hOTlmkJx4Y — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) July 3, 2026

Garafaram — FuteBolista (@Fandofut_) July 3, 2026

foi tão gostoso ver a cara do modric pqpppppp pic.twitter.com/nCPv10JeVe — namorada do seobi ⁴ | VIU O P1H!! (@jisoorvetinho) July 3, 2026

Seeing this broke my heart. This dude really deserved better. Corruption at its finest. — Kami Rayne (@KamiRayne) July 3, 2026

Como foi o jogo entre Portugal e Croácia

Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

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Mesmo assim, o primeiro tempo entre Portugal e Croácia terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

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Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido contra Portugal.

Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović.