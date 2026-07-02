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Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Entenda

Cantor canadense é cotado para se apresentar

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 20:29
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.
Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL. (Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A pouco mais de duas semanas da decisão da Copa do Mundo de 2026, a possibilidade de um grande show protagonizado pelo canadense. De acordo com o TMZ, Justin Bieber está em negociações com a FIFA para se apresentar no show do intervalo da final do torneio, marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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    Segundo informações publicadas, dirigentes da FIFA discutem a inclusão do cantor canadense em um elenco de atrações que já contaria com nomes como Madonna, Shakira e o BTS. Até o momento, a entidade máxima do futebol não confirmou oficialmente a participação do artista.

    A final da Copa do Mundo será disputada no dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), encerrando a primeira edição do torneio com 48 seleções. A competição começou em 11 de junho e reúne partidas realizadas nos Estados Unidos, México e Canadá.

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    • Ainda conforme o TMZ, a presença de Justin Bieber é vista como um movimento natural pela FIFA. O cantor marcou presença na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, realizada em Inglewood, na Califórnia, ao lado de Hailey Bieber, e ainda fez uma apresentação exclusiva da música "Yukon" para convidados VIP nos bastidores do evento.

    Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta
    Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    A possível participação também representaria um retorno pontual aos palcos. Recentemente, o TMZ informou que Bieber não pretende iniciar uma nova turnê neste momento, mas que uma apresentação única na final da Copa do Mundo seria tratada de forma diferente devido à dimensão do evento.

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    Por enquanto, as negociações seguem em andamento, e a FIFA ainda não anunciou oficialmente quais serão as atrações do show do intervalo da decisão do Mundial.

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