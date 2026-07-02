Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Entenda
Cantor canadense é cotado para se apresentar
A pouco mais de duas semanas da decisão da Copa do Mundo de 2026, a possibilidade de um grande show protagonizado pelo canadense. De acordo com o TMZ, Justin Bieber está em negociações com a FIFA para se apresentar no show do intervalo da final do torneio, marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
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Segundo informações publicadas, dirigentes da FIFA discutem a inclusão do cantor canadense em um elenco de atrações que já contaria com nomes como Madonna, Shakira e o BTS. Até o momento, a entidade máxima do futebol não confirmou oficialmente a participação do artista.
A final da Copa do Mundo será disputada no dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), encerrando a primeira edição do torneio com 48 seleções. A competição começou em 11 de junho e reúne partidas realizadas nos Estados Unidos, México e Canadá.
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Ainda conforme o TMZ, a presença de Justin Bieber é vista como um movimento natural pela FIFA. O cantor marcou presença na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, realizada em Inglewood, na Califórnia, ao lado de Hailey Bieber, e ainda fez uma apresentação exclusiva da música "Yukon" para convidados VIP nos bastidores do evento.
A possível participação também representaria um retorno pontual aos palcos. Recentemente, o TMZ informou que Bieber não pretende iniciar uma nova turnê neste momento, mas que uma apresentação única na final da Copa do Mundo seria tratada de forma diferente devido à dimensão do evento.
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Por enquanto, as negociações seguem em andamento, e a FIFA ainda não anunciou oficialmente quais serão as atrações do show do intervalo da decisão do Mundial.
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