Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente'
Com brilho de Cristiano Ronaldo, Seleção Portugesa avançou às oitavas
Portugal e Croácia se enfrentaram, na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Com gol de Cristiano Ronaldo e polêmica, a Seleção Portuguesa venceu o duelo de virada por 2 a 1.
No último lance do jogo, porém, uma polêmica tomou os holofotes do duelo. Após bola cruzada na área, Gvardiol empatou o jogo por 2 a 2, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol por um toque na cabeça de um jogador croata.
▶️Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'
O toque é praticamente imperceptível e causou revolta em alguns torcedores que acompanhavam Portugal x Croácia. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre a decisão da arbitragem
ñ bastasse isso agora no outro gol anulado deles ainda tenho q confiar num pseudo sinal eletrônico q diz q houve desvio quando a imagem claramente mostra q não tocou e ñ teve interferência nenhuma. me junto nas trincheiras ao grande @calilcomc contra VAR, semi automatico e chip— Chico Bento urbano (@dpsfc92) July 3, 2026
Esse gol n era pra ser anulado não, agora se fosse ao contrário, o fim do mundo ia acabar de tanto choro— grazielen0100 (@rodrigueszzx10) July 3, 2026
pelo amor de Deus alguém me explica o que acabou de acontecer nesse gol anulado da Croácia o que pegou onde que a câmera não viu mas tinha sensor que detectou entendi foi nada #PORxCRO pic.twitter.com/ZY5QNzRuLc— Dani R (@daniromero) July 3, 2026
Mas na moral né... um gol ser anulado pq a bola bateu NA PONTA DO CABELO do jogador a ponto de precisar de um chip pra constatar esse toque é um motivo muito absurdo pra anular um gol— duda (@hackslaurmani) July 3, 2026
Precisam retroceder imediatamente
Como foi o jogo entre Portugal e Croácia
Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.
Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.
Mesmo assim, o primeiro tempo entre Portugal e Croácia terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.
A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.
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Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.
Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido contra Portugal.
Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.
Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.
E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović.
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