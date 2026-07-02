Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente' Com brilho de Cristiano Ronaldo, Seleção Portugesa avançou às oitavas

Portugal e Croácia se enfrentaram, na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Com gol de Cristiano Ronaldo e polêmica, a Seleção Portuguesa venceu o duelo de virada por 2 a 1.

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No último lance do jogo, porém, uma polêmica tomou os holofotes do duelo. Após bola cruzada na área, Gvardiol empatou o jogo por 2 a 2, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol por um toque na cabeça de um jogador croata.

▶️Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'

O toque é praticamente imperceptível e causou revolta em alguns torcedores que acompanhavam Portugal x Croácia. Veja os comentários abaixo:

Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

Veja os comentários sobre a decisão da arbitragem

ñ bastasse isso agora no outro gol anulado deles ainda tenho q confiar num pseudo sinal eletrônico q diz q houve desvio quando a imagem claramente mostra q não tocou e ñ teve interferência nenhuma. me junto nas trincheiras ao grande @calilcomc contra VAR, semi automatico e chip — Chico Bento urbano (@dpsfc92) July 3, 2026

Esse gol n era pra ser anulado não, agora se fosse ao contrário, o fim do mundo ia acabar de tanto choro — grazielen0100 (@rodrigueszzx10) July 3, 2026

pelo amor de Deus alguém me explica o que acabou de acontecer nesse gol anulado da Croácia o que pegou onde que a câmera não viu mas tinha sensor que detectou entendi foi nada #PORxCRO pic.twitter.com/ZY5QNzRuLc — Dani R (@daniromero) July 3, 2026

Mas na moral né... um gol ser anulado pq a bola bateu NA PONTA DO CABELO do jogador a ponto de precisar de um chip pra constatar esse toque é um motivo muito absurdo pra anular um gol



Precisam retroceder imediatamente — duda (@hackslaurmani) July 3, 2026

Como foi o jogo entre Portugal e Croácia

Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

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Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

Mesmo assim, o primeiro tempo entre Portugal e Croácia terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

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Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido contra Portugal.

Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović.