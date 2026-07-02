Romário é sincero sobre Neymar na Seleção Brasileira: 'Não tem' Ex-jogador analisou o time titular do Brasil na Copa do Mundo

Tetracampeão do mundo com a camisa da Seleção Brasileira, Romário fez uma análise do time titular de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo 2026, e, afirmou que o camisa 10, Neymar não tem mais vaga no elenco principal.

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Durante entrevista ao TNT Sports, o ex-jogador falou sobre como o treinador achou seu time ideal apesar das baixas que o Brasil sofreu, como Raphinha, Wesley, Lucas Paquetá, Rodrygo e Éder Militão. Jogadores que eram titulares no time de Ancelotti.

Com a formação ideal, o baixinho afirmou que por ter encaixado o estilo de jogo dos 11 que jogaram contra o Japão, Neymar não teria mais vaga nessa Seleção Brasileira. No entanto, reafirmou que o jogador ainda é uma peça importante e pode ser decisivo no Mundial.

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— Hoje, o Neymar não tem vaga no time titular da Seleção Brasileira. O time titular é esse aí. Mas é claro que, dependendo do momento e do jogo, o Neymar ainda tem a sua relevância no time — afirmou.

Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Neymar é uma das opções de Carlo Ancelotti para a vaga de Lucas Paquetá

Recuperado fisicamente, Neymar também poderia ser utilizado na vaga deixada por Paquetá. No entanto, essa escolha obrigaria Matheus Cunha a atuar mais distante da área, algo que não faz parte dos planos do treinador.

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Desde o início da Copa, Ancelotti tem demonstrado a intenção de manter Cunha próximo ao gol adversário, explorando sua movimentação e capacidade de finalização. O próprio técnico enxerga Neymar como um concorrente direto pela posição ocupada atualmente pelo camisa 9 da Seleção.

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Por isso, apesar da qualidade técnica do craque, sua utilização como solução para a ausência de Paquetá aparece, neste momento, como uma possibilidade remota. O cenário mais provável é que Ancelotti escolha uma alternativa capaz de manter o funcionamento coletivo da equipe, com Danilo Santos despontando como o nome que melhor reúne as características para preservar o equilíbrio apresentado pelo Brasil até aqui na Copa do Mundo.

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