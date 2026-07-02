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Fala de Scaloni, da Argentina sobre o Brasil na Copa viraliza: 'Óbvio'

Treinador analisou seleções que estão vivas no Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 18:16
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Uma fala do técnico da Argentina, Lionel Scaloni sobre o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (2) agitou as redes sociais. O treinador foi questionado sobre seleções favoritas no Mundial até agora na fase dos 16 avos de final e respondeu que colocaria o Brasil junto com favoritas.

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    Na sequência, o treinador da Argentina foi questionado sobre o impacto da Copa do Mundo ter ganhado uma fase a mais em 2026 com o aumento do número de seleções. Na resposta, Scaloni não acredita em uma mudança grande, além de ter elogiado Brasil e outras seleções.

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    — No fim das contas, tem um jogo a mais. Não é como se tivesse mudado consideravelmente. É verdade que chegar às fases finais é um processo longo, mas as equipes que estão lá são as que estão dando o que falar. A França é muito boa, o Brasil está muito bem, a Espanha também. O México fez uma ótima partida contra o Equador, a Colômbia também. Portugal e Inglaterra também vão estrar brigando. Todas são equipes que vão lutar, mas o que a França fez é algo a se levar em conta. É uma grande equipe — afirmou.

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    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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    Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões com alguns internautas apontando que a intenção do treinador rival é jogar a pressão em cima de outras seleções e outros afirmaram que era óbvia a declaração.

    Veja a repercussão:

    Nesta sexta-feira (3), Argentina e Cabo Verde se enfrentam às 19h (de Brasília) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O classificado enfrentará o vencedor do jogo entre Austrália e Egito.

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