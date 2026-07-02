Fala de Scaloni, da Argentina sobre o Brasil na Copa viraliza: 'Óbvio' Treinador analisou seleções que estão vivas no Mundial

Uma fala do técnico da Argentina, Lionel Scaloni sobre o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (2) agitou as redes sociais. O treinador foi questionado sobre seleções favoritas no Mundial até agora na fase dos 16 avos de final e respondeu que colocaria o Brasil junto com favoritas.

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Na sequência, o treinador da Argentina foi questionado sobre o impacto da Copa do Mundo ter ganhado uma fase a mais em 2026 com o aumento do número de seleções. Na resposta, Scaloni não acredita em uma mudança grande, além de ter elogiado Brasil e outras seleções.

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— No fim das contas, tem um jogo a mais. Não é como se tivesse mudado consideravelmente. É verdade que chegar às fases finais é um processo longo, mas as equipes que estão lá são as que estão dando o que falar. A França é muito boa, o Brasil está muito bem, a Espanha também. O México fez uma ótima partida contra o Equador, a Colômbia também. Portugal e Inglaterra também vão estrar brigando. Todas são equipes que vão lutar, mas o que a França fez é algo a se levar em conta. É uma grande equipe — afirmou.

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Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões com alguns internautas apontando que a intenção do treinador rival é jogar a pressão em cima de outras seleções e outros afirmaram que era óbvia a declaração.

Veja a repercussão:

Só falou as verdades óbvias — Flafestejar (@flafestejar) July 2, 2026

So falou verdades — Jheni (@sccpjheni) July 2, 2026

Já posso ser técnico, já falei exatamente isso no bar aqui perto — Página Abel Cerveró ⓟ (@_Anti_Esquerda_) July 2, 2026

Isso, Scaloni. Vai tentando passar a pressão para outras seleções... — Leonardo Guimarães (@Le0_Gui) July 2, 2026

Ele tá querendo jogar a pressão para outro kk — 🆈🅰🅶🅾 🐲 (@mendespurcina) July 2, 2026

Aham

Já sabemos essa tática — Mengao.ia (@MengaoIA) July 2, 2026

Nesta sexta-feira (3), Argentina e Cabo Verde se enfrentam às 19h (de Brasília) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O classificado enfrentará o vencedor do jogo entre Austrália e Egito.

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