Fala de Scaloni, da Argentina sobre o Brasil na Copa viraliza: 'Óbvio'
Treinador analisou seleções que estão vivas no Mundial
Uma fala do técnico da Argentina, Lionel Scaloni sobre o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (2) agitou as redes sociais. O treinador foi questionado sobre seleções favoritas no Mundial até agora na fase dos 16 avos de final e respondeu que colocaria o Brasil junto com favoritas.
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Na sequência, o treinador da Argentina foi questionado sobre o impacto da Copa do Mundo ter ganhado uma fase a mais em 2026 com o aumento do número de seleções. Na resposta, Scaloni não acredita em uma mudança grande, além de ter elogiado Brasil e outras seleções.
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— No fim das contas, tem um jogo a mais. Não é como se tivesse mudado consideravelmente. É verdade que chegar às fases finais é um processo longo, mas as equipes que estão lá são as que estão dando o que falar. A França é muito boa, o Brasil está muito bem, a Espanha também. O México fez uma ótima partida contra o Equador, a Colômbia também. Portugal e Inglaterra também vão estrar brigando. Todas são equipes que vão lutar, mas o que a França fez é algo a se levar em conta. É uma grande equipe — afirmou.
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Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões com alguns internautas apontando que a intenção do treinador rival é jogar a pressão em cima de outras seleções e outros afirmaram que era óbvia a declaração.
Veja a repercussão:
Só falou as verdades óbvias— Flafestejar (@flafestejar) July 2, 2026
So falou verdades— Jheni (@sccpjheni) July 2, 2026
Já posso ser técnico, já falei exatamente isso no bar aqui perto— Página Abel Cerveró ⓟ (@_Anti_Esquerda_) July 2, 2026
Isso, Scaloni. Vai tentando passar a pressão para outras seleções...— Leonardo Guimarães (@Le0_Gui) July 2, 2026
Ele tá querendo jogar a pressão para outro kk— 🆈🅰🅶🅾 🐲 (@mendespurcina) July 2, 2026
Aham— Mengao.ia (@MengaoIA) July 2, 2026
Já sabemos essa tática
Nesta sexta-feira (3), Argentina e Cabo Verde se enfrentam às 19h (de Brasília) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O classificado enfrentará o vencedor do jogo entre Austrália e Egito.
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