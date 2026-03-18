Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
06:00
imagem cameraJogos de hoje: jogadores de Palmeiras e Botafogo disputam bola durante partida pelo Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (18), a bola rola desde o início da tarde com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, incluindo Champions League, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e competições internacionais. O destaque fica para as oitavas de final da Champions League, com jogos como Barcelona x Newcastle, Liverpool x Galatasaray, Bayern de Munique x Atalanta e Tottenham x Atlético de Madrid. No futebol brasileiro, a rodada do Brasileirão movimenta a noite com sete partidas, entre elas Palmeiras x Botafogo, Atlético-MG x São Paulo, Athletico-PR x Cruzeiro e o clássico Vasco x Fluminense, além de duelos pela Copa do Brasil e confrontos da Concacaf Champions Cup.

Liga Europa (oitavas de final)

  • 12h30 — Braga x Ferencvaros — CazéTV

Campeonato Turco

  • 14h — Eyupspor x Trabzonspor — Disney+

Champions League (oitavas de final)

  1. 14h45 — Barcelona x Newcastle — TNT e HBO Max
  2. 17h — Liverpool x Galatasaray — TNT e HBO Max
  3. 17h — Bayern de Munique x Atalanta — Space e HBO Max
  4. 17h — Tottenham x Atlético de Madrid — HBO Max
Jogos de hoje: Archie Gray, do Tottenham Hotspur, disputa a bola com, Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League, no Metropolitano (Foto: Thomas Coex/AFP)

Copa do Rei Saudita (semifinal)

  1. 16h — Al Ahli x Al Hilal — Canal GOAT, Sportv 2, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
  2. 16h — Al Kholood x Al Ittihad — Canal GOAT e Sportv 3

Campeonato Inglês Feminino

  • 16h — Chelsea (F) x Brighton (F) — Canal GOAT, ESPN e Disney+
  • 16h15 — West Ham (F) x Manchester United (F) — Disney+

Copa de la Reina

  • 17h — Barcelona (F) x Badalona (F) — ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

  1. 19h — Bahia x Red Bull Bragantino — Premiere
  2. 19h — Palmeiras x Botafogo — Sportv e Premiere
  3. 19h30 — Athletico-PR x Cruzeiro — Record, CazéTV e Premiere
  4. 20h — Mirassol x Coritiba — Premiere
  5. 20h — Atlético-MG x São Paulo — Premiere
  6. 21h30 — Vasco x Fluminense — Globo e Premiere
  7. 21h30 — Santos x Internacional — Globo, ge tv e Premiere
Jogos de hoje: Benjamín Rollheiser, do Santos, disputa lance com Jhon Carbonero, do Internacional, durante partida na Vila Belmiro, pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Jota Erre/Gazeta Press)

Copa do Brasil (quarta fase)

  • 19h — Vila Nova x Confiança — Sportv 3 e Premiere
  • 20h — Atlético-GO x Ponte Preta — Prime Video
  • 21h — CRB x Figueirense — Sportv e Premiere
  • 21h30 — Jacuipense x Novorizontino — Sportv 3 e Premiere

Concacaf Champions Cup (oitavas de final)

  1. 20h — Inter Miami x Nashville — ESPN e Disney+
  2. 22h — América-MEX x Philadelphia Union — Disney+
  3. 0h — Toluca x San Diego FC — Disney+
  4. 0h — Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps — Disney+

