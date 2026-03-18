Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (18), a bola rola desde o início da tarde com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, incluindo Champions League, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e competições internacionais. O destaque fica para as oitavas de final da Champions League, com jogos como Barcelona x Newcastle, Liverpool x Galatasaray, Bayern de Munique x Atalanta e Tottenham x Atlético de Madrid. No futebol brasileiro, a rodada do Brasileirão movimenta a noite com sete partidas, entre elas Palmeiras x Botafogo, Atlético-MG x São Paulo, Athletico-PR x Cruzeiro e o clássico Vasco x Fluminense, além de duelos pela Copa do Brasil e confrontos da Concacaf Champions Cup.
Liga Europa (oitavas de final)
- 12h30 — Braga x Ferencvaros — CazéTV
Campeonato Turco
- 14h — Eyupspor x Trabzonspor — Disney+
Champions League (oitavas de final)
- 14h45 — Barcelona x Newcastle — TNT e HBO Max
- 17h — Liverpool x Galatasaray — TNT e HBO Max
- 17h — Bayern de Munique x Atalanta — Space e HBO Max
- 17h — Tottenham x Atlético de Madrid — HBO Max
Copa do Rei Saudita (semifinal)
- 16h — Al Ahli x Al Hilal — Canal GOAT, Sportv 2, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- 16h — Al Kholood x Al Ittihad — Canal GOAT e Sportv 3
Campeonato Inglês Feminino
- 16h — Chelsea (F) x Brighton (F) — Canal GOAT, ESPN e Disney+
- 16h15 — West Ham (F) x Manchester United (F) — Disney+
Copa de la Reina
- 17h — Barcelona (F) x Badalona (F) — ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 19h — Bahia x Red Bull Bragantino — Premiere
- 19h — Palmeiras x Botafogo — Sportv e Premiere
- 19h30 — Athletico-PR x Cruzeiro — Record, CazéTV e Premiere
- 20h — Mirassol x Coritiba — Premiere
- 20h — Atlético-MG x São Paulo — Premiere
- 21h30 — Vasco x Fluminense — Globo e Premiere
- 21h30 — Santos x Internacional — Globo, ge tv e Premiere
Copa do Brasil (quarta fase)
- 19h — Vila Nova x Confiança — Sportv 3 e Premiere
- 20h — Atlético-GO x Ponte Preta — Prime Video
- 21h — CRB x Figueirense — Sportv e Premiere
- 21h30 — Jacuipense x Novorizontino — Sportv 3 e Premiere
Concacaf Champions Cup (oitavas de final)
- 20h — Inter Miami x Nashville — ESPN e Disney+
- 22h — América-MEX x Philadelphia Union — Disney+
- 0h — Toluca x San Diego FC — Disney+
- 0h — Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps — Disney+
