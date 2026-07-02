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Reação de Cristiano Ronaldo com substituição viraliza: 'Pode não'

Seleção portuguesa se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 22:13
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Cristiano Ronaldo lamenta lance em Portugal x Croácia
Cristiano Ronaldo lamenta lance em Portugal x Croácia (Foto: Cole Burston / AFP)

Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá, e assim avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Um dos momentos marcantes da vitória portuguesa foi a substituição de Cristiano Ronaldo.

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    O fato aconteceu aos 36 minutos, logo após o atacante marcar o gol do empate, de pênalti, que aconteceu aos 22'. Ao deixar o gramado, Cristiano Ronaldo deixou evidente o descontentamento com a decisão do técnico Roberto Martínez.

    Apesar da nítida revolta com a substituição, o camisa 7 não discutiu com ninguém e permaneceu elétrico no banco de reservas como um torcedor. Nas redes sociais, a situação viralizou. Veja abaixo:

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    Texto por: Izabella Giannola

    Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

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    Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

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    Mesmo assim, o primeiro tempo terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

    A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

    Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

    Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido.

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    Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

    Na tentativa de dar novo fôlego ao time, Roberto Martínez promoveu mudanças que chamaram atenção. Além de já ter sacado Bruno Fernandes e Vitinha, o treinador surpreendeu ao substituir Cristiano Ronaldo aos 36 minutos. O camisa 7 deixou o gramado visivelmente irritado, gesticulando e demonstrando incredulidade ao ver seu número na placa de substituição.

    Rúben Neves entrou em seu lugar, enquanto Portugal passou a apostar em uma formação diferente para tentar evitar que a decisão fosse para a prorrogação.

    Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

    E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović. Foi o quarto gol invalidado da partida, o terceiro da Croácia.

    O impedimento foi atestado pela tecnologia do chip na bola. Portugal classificado, com emoção até o final.

    Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa
    Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa (Foto: Cole Burston / AFP)
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