Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'
Cristiano Ronaldo marcou e deixou tudo igual
Portugal e Croácia estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais, um pênalti marcado para a Seleção Portuguesa dividiu opiniões entre torcedores.
No começo do segundo tempo, Perisic abriu o placar em Portugal x Croácia. Minutos depois, após pressão portuguesa, Renato foi agarrado dentro da área. Em campo, o árbitro não marcou a penalidade, mas mudou de ideia após revisão do VAR. Na cobrança, Cristiano Ronaldo converteu e deixou tudo igual.
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Nas redes sociais, entretanto, a marcação do pênalti não foi unanimidade. Alguns torcedores concordaram e outros discordaram. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o pênalti
Depois desse pênalti mandrake,desliguei a televisão— Cléber 🇪🇸🇧🇷 (@Bolsogato2) July 3, 2026
Pênalti que a Fifa arrumou 🤣— Alê (@AleD_PE) July 3, 2026
Cavaram um pênalti pro cara ter seu primeiro gol em mata mata em 6 copas kkmkkmkk— ıƃɐoo 🇳🇬 (@Igor_Maas7) July 3, 2026
O pênalti não foi roubado, mas foi burro. Jogador da Croácia muito burrinho— Ric (@RicAmorim_) July 3, 2026
Confrontos diretos entre Portugal x Croácia
Portugal e Croácia se enfrentaram dez vezes na história, com ampla vantagem para os portugueses: sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
O confronto mais relevante em contexto de mata-mata aconteceu na Euro 2016, quando Portugal venceu por 1 x 0 na prorrogação, nas oitavas de final. Aquela equipe portuguesa, também liderada por Ronaldo, acabaria conquistando o título do torneio.
Na Liga das Nações 2020/21, os dois duelos renderam sete gols combinados: Portugal goleou por 4 x 1 em casa e depois venceu fora por 3 x 2 em Zagreb. Nos jogos da edição 2024/25, Portugal venceu em casa por 2 x 1 antes de empatar em 1 x 1 na Croácia.
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A única vitória croata contra Portugal aconteceu em amistoso de junho de 2024, quando a Croácia venceu por 2 x 1 em Lisboa. Um dado se destaca nos cinco encontros mais recentes: ambas as equipes marcaram em todos eles.
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