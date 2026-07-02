logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'

Cristiano Ronaldo marcou e deixou tudo igual

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 21:54
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

Portugal e Croácia estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais, um pênalti marcado para a Seleção Portuguesa dividiu opiniões entre torcedores.

continua após a publicidade
  • De joelhos, Cristiano Ronaldo lamenta lance durante Portugal x Croácia

    Portugal x Croácia vira assunto nas redes por motivo inesperado: ‘Medíocre’

    Copa do Mundo 2026
    Há 53 minutos
  • Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.

    Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Entenda

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Evento é uma fan fest, organizada pelo próprio clube, que acontece no gramado do Estádio de Laranjeiras (Foto: Marina Garcia / Fluminense FC)

    Flu Fest 2026: Fluminense divulga atrações e shows

    Fluminense
    Há 1 hora

    • No começo do segundo tempo, Perisic abriu o placar em Portugal x Croácia. Minutos depois, após pressão portuguesa, Renato foi agarrado dentro da área. Em campo, o árbitro não marcou a penalidade, mas mudou de ideia após revisão do VAR. Na cobrança, Cristiano Ronaldo converteu e deixou tudo igual.

    🕹️ Simulador da Copa do Mundo: simule o caminho da Seleção Brasileira

    Nas redes sociais, entretanto, a marcação do pênalti não foi unanimidade. Alguns torcedores concordaram e outros discordaram. Veja os comentários abaixo:

    continua após a publicidade

    Veja comentários sobre o pênalti

  • Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Croácia

    Cristiano Ronaldo faz primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Croácia

    Cristiano Ronaldo marca em Portugal x Croácia e torcedores reagem: 'Penaldo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Uniformes definidos para Brasil x Noruega na Copa do Mundo; confira

    Seleção Brasileira
    Há 4 minutos

    • Confrontos diretos entre Portugal x Croácia

    Portugal e Croácia se enfrentaram dez vezes na história, com ampla vantagem para os portugueses: sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

    O confronto mais relevante em contexto de mata-mata aconteceu na Euro 2016, quando Portugal venceu por 1 x 0 na prorrogação, nas oitavas de final. Aquela equipe portuguesa, também liderada por Ronaldo, acabaria conquistando o título do torneio.

    continua após a publicidade

    Na Liga das Nações 2020/21, os dois duelos renderam sete gols combinados: Portugal goleou por 4 x 1 em casa e depois venceu fora por 3 x 2 em Zagreb. Nos jogos da edição 2024/25, Portugal venceu em casa por 2 x 1 antes de empatar em 1 x 1 na Croácia.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    A única vitória croata contra Portugal aconteceu em amistoso de junho de 2024, quando a Croácia venceu por 2 x 1 em Lisboa. Um dado se destaca nos cinco encontros mais recentes: ambas as equipes marcaram em todos eles.

    CR7 em jogo pela Croácia
    Cristiano Ronaldo disputa bola com goleiro croata durante Portugal x Croácia (Foto: Cole Burston/AFP)

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    De joelhos, Cristiano Ronaldo lamenta lance durante Portugal x Croácia

    Copa do Mundo 2026

    Portugal x Croácia vira assunto nas redes por motivo inesperado: 'Medíocre'

    Há 54 minutos
    Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.

    Fora de Campo

    Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Entenda

    Há 1 hora
    Evento é uma fan fest, organizada pelo próprio clube, que acontece no gramado do Estádio de Laranjeiras (Foto: Marina Garcia / Fluminense FC)

    Fluminense

    Flu Fest 2026: Fluminense divulga atrações e shows

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo em chegada para partida entre Portugal x Croácia

    Copa do Mundo 2026

    Irmã de Cristiano Ronaldo faz revelação sobre futuro do atacante: 'Aproveitem'

    Há 2 horas
    Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Copa do Mundo

    Imprensa esportiva dos EUA critica arbitragem de Raphael Claus: 'Horrível'

    Há 2 horas
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Fala de Scaloni, da Argentina sobre o Brasil na Copa viraliza: 'Óbvio'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Lamine Yamal em ação durante Espanha x Áustria

    Acessório de Yamal em Espanha x Áustria chama atenção: 'Muito fã do Neymar'

    Oyarzabal comemora o gol marcado pela Espanha sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026

    Quem é o próximo adversário da Espanha na Copa? Veja quando é o jogo

    Romário durante entrevista ao TNT Sports analisando o elenco da Seleção Brasileira

    Romário é sincero sobre Neymar na Seleção Brasileira: 'Não tem'

    Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge

    Fala de Endrick antes de Brasil x Noruega viraliza: 'De outro mundo'

    Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

    Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'

    Lucas Beltrán e empresário assinando contrato com River Plate

    Atacante que recusou Flamengo por Europa é anunciado pelo River Plate

    O zagueiro Danso acompanha a movimentação de Lamine Yamal no duelo entre Áustria e Espanha

    Gol da Espanha em decisão da Copa do Mundo vira assunto: 'Câmera lenta'

    Jogadores de Portugal em ação durante partida da Copa do Mundo

    Copa do Mundo: por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo?

    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)

    Cazé TV bate recorde histórico em transmissões da Copa do Mundo

    Kaike Bruno é apresentado como atleta do Como 1907 (Foto: Divulgação/Como1907)

    Torcedores do Cruzeiro se despedem de Kaiki Bruno: 'Cuidem bem'

    Próximo confronto de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília)

    Atitude inesperada de Cristiano Ronaldo leva torcedores à loucura

    Maracanã, casa do Flamengo e do Fluminense

    Flamengo e Fluminense terão amistosos exibido por Grupo Globo