Gol da Espanha em decisão da Copa do Mundo vira assunto: 'Câmera lenta' Oyarzabal marca seu terceiro gol em quatro jogos na Copa do Mundo

Na partida da fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, entre Espanha e Áustria, Oyarzabal marcou para os espanhóis, em um toque de muita classe que colocou a bola no fundo da rede depois de um cruzamento rasteiro de Cucurella.

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Se a Espanha vencer o jogo, esse será o primeiro duelo de mata-mata que irá ganhar desde a final da Copa do Mundo de 2010, quando bateu a Holanda na final. Em 2014, foram eliminados na fase de grupos, em 2018 e 2022, eliminados nas oitavas, nos pênaltis.

Veja como foi a reação dos internautas:

Mikel Oyarzabal durante Espanha x Bulgária nas Eliminatórias da Copa 2026. (Foto: Cesar MANSO / AFP)

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Nico Williams vai voltar para a Espanha?

Depois de se machucar na fase de grupos da Copa do Mundo, em partida contra o Uruguai. Nico Williams está próximo de um retorno. O treinador da equipe, Luis de La Fuente comentou sobre a situação.

— O Nico não tem a lesão que pensávamos que ele tinha, é apenas uma distensão muscular, mas esse desconforto pode impedi-lo de jogar nas oitavas de final — disse Luis de la Fuente, em entrevista à "Rádio Nacional".

Logo após a divulgação dos resultados dos exames, Nico Williams usou as redes sociais para criticar De la Cruz, da seleção uruguaia e do Flamengo, atrelando a lesão à entrada do jogador: "Poderia ter sido evitada, porque era completamente desnecessária", disse o atacante. De la Fuente, no entanto, falou que o caso já foi superado.

— Depois de falar comigo, ele era outra pessoa, parecia não ter nenhum desconforto. No calor do momento, é legítimo dizer isso, mostrar que você está magoado. Mas no dia seguinte, a atitude dele no grupo era completamente diferente, ele estava alegre.

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