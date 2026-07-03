Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia Confira quem avançou e quem ficou pelo caminho na Copa nesta quinta-feira (3)

A quinta-feira (2) de Copa do Mundo foi marcada por recordes históricos, o domínio absoluto de uma das favoritas e uma virada dramática decidida nos acréscimos. Com jogos realizados em Los Angeles e Toronto, o dia serviu para definir um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final e marcou a despedida emocionante de Modric, um dos maiores maestros da história do futebol mundial das Copas. Clique aqui para conferir a tabela da Copa do Mundo e saber todos os confrontos!

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Espanha 3 x 0 Áustria

Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Sem dificuldades no SoFi Stadium, a Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para a próxima fase ao bater a Áustria com autoridade. A equipe de Luis de la Fuente apresentou um futebol vistoso, mantendo mais de 70% de posse de bola e pressionando o adversário desde o início. O grande destaque da partida foi Oyarzabal, que abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo e fez mais um para fechar a vitória aos 43 da segunda etapa. O lateral Pedro Porro também deixou sua marca ao ampliar de cabeça aos 20 minutos do segundo tempo, após jogada envolvente de Baena. Com o resultado, a "La Roja" avança para enfrentar o vencedor do duelo entre portugueses e croatas.

Portugal 2 x 1 Croácia

Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Em Toronto, Portugal buscou uma virada histórica para eliminar a Croácia e garantir sua vaga nas oitavas de final. O jogo foi repleto de tensão e teve o VAR como protagonista, anulando quatro gols ao longo da partida, três deles da Croácia. A seleção croata saiu na frente com um gol de Perisic aos sete minutos do segundo tempo, mas Portugal empatou com Cristiano Ronaldo, que converteu um pênalti aos 19 minutos e marcou seu primeiro gol em mata-matas de Mundial na carreira. A vitória portuguesa veio apenas aos 48 minutos do segundo tempo, quando Gonçalo Ramos aproveitou cruzamento de Rafael Leão para cabecear firme para as redes. O confronto marcou o fim da trajetória de Luka Modrić em Copas do Mundo, em uma despedida amarga para o ídolo croata.

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Classificados do dia:

Espanha

Portugal

Eliminados do dia:

Áustria

Croácia

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