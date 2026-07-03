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Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia

Confira quem avançou e quem ficou pelo caminho na Copa nesta quinta-feira (3)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 00:04
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Cristiano Ronaldo cobrando pênalti
Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

A quinta-feira (2) de Copa do Mundo foi marcada por recordes históricos, o domínio absoluto de uma das favoritas e uma virada dramática decidida nos acréscimos. Com jogos realizados em Los Angeles e Toronto, o dia serviu para definir um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final e marcou a despedida emocionante de Modric, um dos maiores maestros da história do futebol mundial das Copas. Clique aqui para conferir a tabela da Copa do Mundo e saber todos os confrontos!

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    Espanha 3 x 0 Áustria

    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha
    Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    Sem dificuldades no SoFi Stadium, a Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para a próxima fase ao bater a Áustria com autoridade. A equipe de Luis de la Fuente apresentou um futebol vistoso, mantendo mais de 70% de posse de bola e pressionando o adversário desde o início. O grande destaque da partida foi Oyarzabal, que abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo e fez mais um para fechar a vitória aos 43 da segunda etapa. O lateral Pedro Porro também deixou sua marca ao ampliar de cabeça aos 20 minutos do segundo tempo, após jogada envolvente de Baena. Com o resultado, a "La Roja" avança para enfrentar o vencedor do duelo entre portugueses e croatas.

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    • Portugal 2 x 1 Croácia

    Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo
    Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

    Em Toronto, Portugal buscou uma virada histórica para eliminar a Croácia e garantir sua vaga nas oitavas de final. O jogo foi repleto de tensão e teve o VAR como protagonista, anulando quatro gols ao longo da partida, três deles da Croácia. A seleção croata saiu na frente com um gol de Perisic aos sete minutos do segundo tempo, mas Portugal empatou com Cristiano Ronaldo, que converteu um pênalti aos 19 minutos e marcou seu primeiro gol em mata-matas de Mundial na carreira. A vitória portuguesa veio apenas aos 48 minutos do segundo tempo, quando Gonçalo Ramos aproveitou cruzamento de Rafael Leão para cabecear firme para as redes. O confronto marcou o fim da trajetória de Luka Modrić em Copas do Mundo, em uma despedida amarga para o ídolo croata.

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    Classificados do dia:

    • Espanha
    • Portugal

    Eliminados do dia:

    • Áustria
    • Croácia

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