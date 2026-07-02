Cristiano Ronaldo marca em Portugal x Croácia e torcedores reagem: 'Penaldo' Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

O atacante Cristiano Ronaldo deixou tudo igual na partida entre Portugal x Croácia, desta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. Após sair atrás do placar, a seleção portuguesa empatou o confronto através de um pênalti.

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O lance aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Portugal realizava uma grande pressão contra a Croácia, que estava na frente do placar. Em uma bola na área, Vlasic derrubou Renato Veiga.

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Dentro de campo, o árbitro não marcou a penalidade. Contudo, após uma revisão no VAR, a decisão final foi de penalidade para os portuguêses. O atacante Cristiano Ronaldo foi o responsável por converter a cobrança.

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Com o feito, o camisa 7 de Portugal marcou pela primeira vez em mata-matas de Copa do Mundo. O fato do gol ter sido de pênalti chamou atenção de torcedores, que debocharam do ocorrido. Veja abaixo:

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUU



SAI ZIKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



SAI ZIKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



MEU PENALDO TA VIVO!!!!!!!!! — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 3, 2026

É claro que o primeiro gol do Penaldo em mata-mata de copa seria de pênalti. — HV (@endrickistaa) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo fazendo o seu primeiro gol de mata-mata em uma Copa do mundo e empatando contra a Croácia.



41 anos e sendo decisivo no maior torneio do futebol.



É o penaldo.



Siuuuuuuupic.twitter.com/9X1BGZj6gr — Ryan (@ryanspfc7) July 3, 2026

Cristiano Penaldo, só assim pra marcar em mata mata de copa hahahhahaha — ≛≣🇳🇬Ateu Supersticioso 🇳🇬★彡 (@Catuabeiro) July 3, 2026

🇵🇹 SEMPRE ELE! O GOL DE CRISTIANO RONALDO! Portugal 1x1 Croácia.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/hjsZYD0RUA — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 3, 2026

Como foi Portugal x Croácia?

Texto por: Izabella Giannola

Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

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Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

Mesmo assim, o primeiro tempo terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido.

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Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

Na tentativa de dar novo fôlego ao time, Roberto Martínez promoveu mudanças que chamaram atenção. Além de já ter sacado Bruno Fernandes e Vitinha, o treinador surpreendeu ao substituir Cristiano Ronaldo aos 36 minutos. O camisa 7 deixou o gramado visivelmente irritado, gesticulando e demonstrando incredulidade ao ver seu número na placa de substituição.

Rúben Neves entrou em seu lugar, enquanto Portugal passou a apostar em uma formação diferente para tentar evitar que a decisão fosse para a prorrogação.

Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović. Foi o quarto gol invalidado da partida, o terceiro da Croácia.



O impedimento foi atestado pela tecnologia do chip na bola. Portugal classificado, com emoção até o final.