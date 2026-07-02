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Fala de Endrick antes de Brasil x Noruega viraliza: 'De outro mundo'

Confronto acontece pelas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 17:41
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Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge
Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

O Brasil volta a entrar em campo pela Copa do Mundo para enfrentar a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Antes do confronto, uma declaração de Endrick viralizou entre os torcedores brasileiros.

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    Em entrevista coletiva desta quinta-feira (2), o atacante se mostrou confiante com a partida. Ao ser questionado se teria dificuldades de dormir antes do confronto, Endrick respondeu que não.

    ➡️Qual 'música de gol' a Seleção Brasileira escolheu para a Copa do Mundo?

    — Vou dormir como um bebê. Vou ficar muito tranquilo. Antes de dormir, o que eu faço de mais importante é a minha oração, conversar com Deus — disse o atacante.

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    • Nas redes sociais, torcedores brasileiros elogiaram a postura do atacante. As manifestações foram de confiança com uma possível classificação da Seleção. Veja abaixo:

    ➡️ Gonçalves relembra polêmica de Brasil x Noruega em 1998 e dá receita para anular Haaland

    Brasil x Noruega

    O confronto entre as seleções acontece neste domingo (5), neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil chegou em determinada fase após vencer o Japão.

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    Já a Noruega, passou pela Costa do Marfim, em um confronto emocionante, com direito a gol nos minutos finais de Erling Haaland. Quem vencer, irá enfrentar México ou Inglaterra, nas quartas de final.

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    Jogadores da Seleção Brasileira durante treino nesta terça-feira (Foto: Reprodução)
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