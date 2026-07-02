Fala de Endrick antes de Brasil x Noruega viraliza: 'De outro mundo' Confronto acontece pelas oitavas de final da Copa do Mundo

O Brasil volta a entrar em campo pela Copa do Mundo para enfrentar a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Antes do confronto, uma declaração de Endrick viralizou entre os torcedores brasileiros.

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Em entrevista coletiva desta quinta-feira (2), o atacante se mostrou confiante com a partida. Ao ser questionado se teria dificuldades de dormir antes do confronto, Endrick respondeu que não.

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— Vou dormir como um bebê. Vou ficar muito tranquilo. Antes de dormir, o que eu faço de mais importante é a minha oração, conversar com Deus — disse o atacante.

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Nas redes sociais, torcedores brasileiros elogiaram a postura do atacante. As manifestações foram de confiança com uma possível classificação da Seleção. Veja abaixo:

Endrick, ao ser questionado como vai dormir na véspera de Brasil x Noruega:



"Vou dormir como um bebê. Vou ficar muito tranquilo. Antes de dormir, o que eu faço de mais importante é a minha oração, conversar com Deus."



🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/k7eBunvuAJ — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 2, 2026

quem não vai dormir são os noruegueses pensando no colossal brasilzao — hitz (@hitzmode) July 2, 2026

Se o menino Endrick tá tranquilo, o Brasil fica feliz. — Felipe Gesteira (@gesteira) July 2, 2026

O que esse mlk vai jogar contra a Noruega, vai ser coisa de outro mundo. — Wagner Braga ✠ ᶜʳᵛᵍ (@wbazevedo12) July 2, 2026

Tá suave !! É só a Noruega pic.twitter.com/U5aPx6ZYzX — Treteiro Alvinegro 🔥🔥🔥 (@LarussoRafael) July 2, 2026

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Brasil x Noruega

O confronto entre as seleções acontece neste domingo (5), neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil chegou em determinada fase após vencer o Japão.

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Já a Noruega, passou pela Costa do Marfim, em um confronto emocionante, com direito a gol nos minutos finais de Erling Haaland. Quem vencer, irá enfrentar México ou Inglaterra, nas quartas de final.

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