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Quem é o próximo adversário da Espanha na Copa? Veja quando é o jogo

Espanha vence e convence contra a Áustria e se classifica

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
02/07/2026 18:07
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Oyarzabal comemora o gol marcado pela Espanha sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026
Espanha venceu a Áustria e avançou na Copa do Mundo (Foto: Etienne Laurent/AFP)

A Espanha venceu a Áustria, na partida de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, pelo placar de 3 a 0. Garantida nas oitavas, a Fúria espera a decisão do seu adversário, que sai do confronto entre Portugal e Croácia, também nesta quinta-feira (2), às 20h, de Brasília.

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    O jogo das oitavas de final da Copa do Mundo entre Espanha e seu adversário, que ainda será definido, acontece na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília).

    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

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    Como foi o jogo?

    A Espanha prometeu e cumpriu. Se a campanha da equipe comandada por Luis de la Fuente indica evolução ao longo da Copa do Mundo, a "La Roja" apresentou um futebol vistoso no primeiro tempo no SoFi Stadium. Toques rápidos, jogo com profundidade e passando muito pelos maestros Rodri e Pedri, além do talento de Lamine Yamal pelo lado direito. O jovem deu muito trabalho à defesa austríaca.

    O ponto alto, no entanto, veio do outro lado, com jogada de Cucurella pela esquerda e cruzamento rasteiro para o chute de Oyarzabal, que pegou o goleiro Alexander Schlager no contrapé. A Espanha pressionou muito, acertou a trave em cobrança de falta de Baena e viu Yamal perder cara a cara com o goleiro. Placar merecido, mas magro pelo que foi visto.

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    Espanha em ritmo de treino

    O segundo tempo teve o mesmo roteiro. Mais de 70% de posse de bola, alto volume de jogo e uma Áustria que não conseguia sair da pressão no campo de defesa — arma muito utilizada pelo técnico Ralf Rangnick na fase de grupos. Aos poucos, a Espanha foi subindo suas linhas e, em seu estilo característico, ampliou com Pedro Porro, de cabeça, completando cruzamento de Baena após jogada envolvente.

    Em ritmo de treino, tudo ficou bonito para a La Roja e, principalmente, para o tão criticado Oyarzabal. Aos 43 minutos, Cucurella recebeu sozinho pelo lado esquerdo do ataque e olhou para a área. Oyarzabal atacou o espaço deixado pela zaga e, sem marcação, tocou com categoria no canto esquerdo para "matar" o jogo.

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