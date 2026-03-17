Chapecoense x Corinthians – Palpites, análise e odds (19/03)

Na quinta-feira, 19 de março de 2026, a Arena Condá recebe o confronto entre Chapecoense e Corinthians pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A, com bola rolando às 21h30 (horário de Brasília). Os donos da casa chegam ao duelo ainda respirando ares de novidade na elite do futebol nacional, de volta à Série A pela primeira vez desde 2021. O Timão, por outro lado, carrega o peso de quatro jogos sem vitória e precisa reencontrar consistência antes que a pressão aumente na Neo Química Arena.

A partida tem contextos completamente distintos para cada lado: a Chapecoense disputa sua sobrevivência com o orçamento mais apertado do campeonato, enquanto o Corinthians começa a sentir a cobrança da torcida por um elenco de custo elevado que ainda não produziu regularidade. O fator campo promete pesar: a Arena Condá já recebeu o Santos para uma derrota por 4 a 2 e o Coritiba para um empate de três gols, mostrando que o time de Gilmar Dal Pozzo vai para cima em casa.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A Chapecoense ocupa a 12ª posição na tabela com sete pontos, resultado de uma vitória, quatro empates e uma derrota nas seis rodadas disputadas até aqui. O aproveitamento de 39% pode parecer modesto, mas esconde uma campanha interna sólida: em três jogos na Arena Condá nesta edição do Brasileirão, o Verdão do Oeste não perdeu nenhuma vez. A derrota, por sinal, veio toda fora de casa, no Estádio do Canindé, diante de um São Paulo que estreava com Roger Machado e venceu por 2 a 0 na quinta rodada.

O que a campanha da Chapecoense também revela é uma eficiência ofensiva surpreendente para um clube recém-promovido. Nas duas primeiras rodadas do campeonato, o Verdão acertou o alvo cinco vezes e todas as cinco terminaram em gol, um aproveitamento de 100% nas finalizações ao gol que chamou atenção em todo o país. Esse aproveitamento caiu com o passar das rodadas, mas a disposição tática para o contra-ataque rápido permanece como principal arma de Gilmar Dal Pozzo.

O Corinthians, do outro lado, tem oito pontos em seis rodadas, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A conta de pontos pode parecer satisfatória para o início de campeonato, mas os últimos quatro jogos não renderam nenhum triunfo para o Timão. O último resultado positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em 19 de fevereiro, na Neo Química Arena. Desde então, Dorival Júnior ainda espera que seu elenco encontre estabilidade nas atuações.

A rodada mais recente do Corinthians trouxe um misto de satisfação pontual e frustração coletiva. Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra em 2026, numa jogada de contra-ataque belíssima na Vila Belmiro no domingo (15), mas o empate do Santos chegou quatro minutos depois por erro de Gabriel Paulista na saída de bola. O Timão ainda ficou com um jogador a mais no segundo tempo com a expulsão de Luan Peres e não conseguiu transformar a superioridade numérica em vitória.

Outros palpites para Chapecoense x Corinthians

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O último encontro entre Chapecoense e Corinthians em partida oficial aconteceu em 1º de novembro de 2021, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O Timão venceu por 1 a 0 com gol de Róger Guedes, resultado que ilustra bem o histórico amplamente favorável ao clube paulista nos confrontos diretos entre os dois.

A longa ausência da Chapecoense da Série A, que durou quatro temporadas (2022 a 2025) após o rebaixamento de 2021, interrompeu essa série de duelos. Na prática, os dois clubes não se encontram em campo há mais de quatro anos, o que torna qualquer análise de histórico recente limitada. Nos confrontos anteriores do período em que ambos disputaram a elite, o Corinthians levou vantagem de forma consistente.

Para este duelo em Chapecó, o fator novidade pesa em favor dos donos da casa: o Corinthians não jogou na Arena Condá por um longo período, e o time de Dal Pozzo conhece cada centímetro do gramado e conta com o apoio de uma torcida mobilizada pelo retorno à Série A. Os ingressos para o setor visitante foram colocados à venda e a Fiel Torcida deve comparecer em bom número ao setor Sul do estádio, mas a pressão ambiental será predominantemente verde.

Novidades do time

Notícias de Chapecoense e Corinthians

Chapecoense

A principal notícia para este jogo é o retorno de Camilo ao time titular. O volante pertence ao Grêmio e atua na Chapecoense por empréstimo, e por cláusula contratual não pôde enfrentar o clube gaúcho na rodada anterior. Com a restrição superada, Dal Pozzo deve recolocá-lo na equipe titular no lugar de Higor Meritão, que cobriu bem a vaga na segunda-feira (16).

O lateral-esquerdo Walter Clar, autor dos dois gols de pênalti que abriram o placar nos duelos contra o Santos e o Grêmio, segue como titular absoluto na faixa esquerda. O jovem atacante Italo, de 23 anos, formado na base do clube e que já desperta interesse de equipes do exterior, disputa posição com o congolês Bolasie pelo ataque. O meia Giovanni Augusto, considerado o jogador tecnicamente mais completo do elenco, segue como peça criativa do meio-campo.

As ausências por lesão que persistem no plantel catarinense incluem Rafael Thyere, Robert e Bruno Matias. Neto Pessoa recuperou-se de problemas físicos e voltou a ter opções de jogo nas últimas rodadas. A comissão técnica não confirmou nenhuma novidade cirúrgica no departamento médico até a véspera da partida.

Provável escalação da Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma; Everton, Camilo, Rafael Carvalheira, Walter Clar; Jean Carlos, Giovanni Augusto; Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Corinthians

Dorival Júnior tem uma dúvida relevante no ataque para a viagem a Chapecó: Yuri Alberto, que retornou aos treinos após período fora, disputa posição com Kaio César para atuar ao lado de Memphis Depay. O técnico utilizou Kaio César como titular no clássico com o Santos, e o jogador correspondeu bem, sendo peça direta no lance que originou o gol do holandês.

Rodrigo Garro, que entrou como substituto na Vila Belmiro e mostrou qualidade no tempo em campo, é candidato a retornar ao time inicial. O argentino é o criador de jogadas preferencial de Dorival quando está em boa forma física, e o técnico deve avaliar se há condições de escalá-lo desde o início. A linha defensiva deve ser mantida com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu.

André Ramalho é a opção de reserva na zaga caso o técnico queira maior solidez defensiva para a viagem. No meio-campo, a tendência é manter a base de Raniele e Breno Bidon como dupla de controle, com Carrillo atuando mais à frente. Não há desfalques confirmados por suspensão ou lesão grave na delegação corinthiana para esta partida.

Jean Carlos é o jogador que melhor resume o que a Chapecoense tem de mais perigoso: velocidade de execução, boa leitura do contra-ataque e presença na área para finalizar. Nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, ele marcou dois gols e distribuiu duas assistências, tornando-se o nome mais desequilibrante do time de Dal Pozzo neste início de campeonato. Com Camilo retornando ao meio-campo, o meia ganha mais liberdade para aparecer nas costas dos zagueiros adversários.

Memphis Depay chegou ao Corinthians rodeado de expectativa e ainda não havia conseguido marcar em 2026 antes do clássico com o Santos. O gol marcado na Vila Belmiro, num contra-ataque em que driblou dois defensores antes de bater no canto, foi um anúncio de que o holandês começa a se ambientar ao futebol brasileiro. Para a viagem a Chapecó, o Timão espera que Memphis continue nessa linha ascendente e seja o jogador que vai resolver quando a partida ficar truncada.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo; Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

Jogadores em Destaque – Chapecoense x Corinthians Jogadores em Destaque Chapecoense Jean Carlos Meia-atacante · Brasil 2 Gols 2 Assistências 4 G+A temporada 6 Jogos Corinthians Memphis Depay Atacante · Holanda · 31 anos 1 Gols 6 Jogos MVP vs Santos R6 INT Seleção Hol.

Os técnicos

Gilmar Dal Pozzo vive a quarta passagem pela Chapecoense, um vínculo com o clube que vai além de qualquer relação técnica convencional. Ele levou a equipe da Série C à B em 2012, da B à A em 2013, e agora comanda o retorno à elite em 2026, desta vez tendo conquistado o acesso na Série B de 2025. Com contrato válido até dezembro de 2026, Dal Pozzo sabe que o objetivo é único: manter a Chapecoense na Série A. Sua filosofia mistura organização defensiva compacta com transições ofensivas rápidas, tirando o máximo de um elenco que conhece seus limites, mas joga com enorme comprometimento coletivo.

Dorival Júnior retornou ao Corinthians carregando a credencial de campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em passagens anteriores pelo clube, além do trabalho na Seleção Brasileira. A pressão sobre ele é real: um elenco que inclui Memphis Depay, Rodrigo Garro e Gabriel Paulista não pode se dar ao luxo de ficar quatro partidas sem vencer. O técnico tem sido cauteloso na formação, priorizando consistência defensiva antes de liberar o ataque, mas a cobrança por mais objetividade nas partidas como visitante aumenta a cada rodada.

Análise técnica

A Chapecoense vai entrar em campo com o bloco médio-baixo que é a marca registrada de Gilmar Dal Pozzo: quatro jogadores na linha defensiva, dois volantes com funções claras de marcação e recuperação, e três jogadores mais avançados prontos para explorar o espaço nas transições. Walter Clar será fundamental na construção pelo lado esquerdo, ligando a defesa ao meio e participando das saídas de bola com clareza.

A desvantagem de bola que os números confirmam: a Chapecoense é o time que inicia suas sequências ofensivas mais perto da própria baliza no campeonato, a 37 metros em média. Isso indica um estilo de jogo que aceita ceder posse e aposta na eficiência das transições, exatamente o que Dal Pozzo instalou desde a Série B. Contra o Corinthians, que tem bom volume de posse com Garro no comando, esse posicionamento será testado.

O Corinthians de Dorival chega com a possibilidade de colocar Rodrigo Garro na equipe titular, o que muda consideravelmente a dinâmica de criação. Com o argentino em campo, o Timão tem um organizador que encontra os homens na frente com passes verticais precisos, liberando Memphis e Kaio César para finalizações dentro da área. O risco está nas recuperações: sem Garro defensivamente ativo, o meio fica mais exposto aos contra-ataques da Chapecoense.

A análise do jogo aponta um duelo em que o Corinthians terá mais posse e tempo com a bola, mas enfrentará um adversário organizado e perigoso nas saídas rápidas. A experiência de Dorival com jogos difíceis fora de casa deve orientar uma equipe que começa mais cautelosa e aguarda espaços para explorar a velocidade de Memphis e Kaio César em profundidade.

Dicas de apostas para Chapecoense x Corinthians

Com base nas tendências dos seis jogos disputados pelas duas equipes, alguns mercados se destacam para quem quiser analisar as odds desta partida na Arena Condá.

Aposta principal: Vitória do Corinthians - Odd 2,18

O Timão tem qualidade individual superior e necessidade de interromper a sequência de quatro jogos sem vencer, o que aumenta a pressão interna por um resultado positivo. Memphis Depay no bom momento e Garro como possível titular elevam o potencial ofensivo do visitante para um nível que a Chapecoense terá dificuldade de conter por 90 minutos.

Alternativa 1: Ambas as equipes marcam - Odd 1,88

Os jogos em casa da Chapecoense no Brasileirão 2026 produziram gols dos dois lados nas três ocasiões disputadas (4 x 2 vs Santos, 3 x 3 vs Coritiba e 1 x 1 vs Grêmio). O Corinthians também não manteve a folha limpa nas suas últimas quatro partidas. O mercado "ambas as equipes marcam" aparece com bom valor neste confronto.

Alternativa 2: Mais de 2,5 gols - Odd 2,22

Dos três jogos que a Chapecoense disputou na Arena Condá nesta edição do campeonato, dois terminaram com três ou mais gols. O ataque corintiano tem capacidade para marcar pelo menos uma vez, e o contra-ataque da Chapecoense já mostrou eficácia mesmo contra adversários mais qualificados.

Alternativa 3: Memphis Depay marca a qualquer momento - Odd 2,65

O holandês terminou o jejum de gols na rodada anterior e, com a confiança renovada, tende a aparecer com mais frequência nas finalizações. A Chapecoense não tem defensores de alto nível individual na marcação, o que favorece jogadores de dribles rápidos como Memphis.

Previsão de Placar – Chapecoense x Corinthians Previsão de Placar · Rodada 7 Chapecoense 1 x 2 Corinthians Por que Corinthians a vencer? O Corinthians tem qualidade individual superior com Memphis Depay, Rodrigo Garro e Kaio César no ataque

A necessidade de encerrar a série de quatro jogos sem vitória deve aumentar a intensidade do Timão desde o início

A Chapecoense sofreu os três gols na derrota para o São Paulo todos no segundo tempo, sugerindo queda física nas etapas finais

O histórico de confrontos diretos favorece amplamente o Corinthians, que venceu os últimos encontros entre os dois Previsão final: A Chapecoense deve fazer a Arena Condá ser ouvida e pode até abrir o placar, mas a qualidade individual do Corinthians tende a prevalecer no segundo tempo com Memphis e Garro encontrando espaços. O Timão sai de Chapecó com os três pontos por 2 a 1.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.