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Vidente crava resultado de Brasil x Japão pela Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 06:10
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Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia
Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, previu uma vitória do Brasil.

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    • ➡️ Brasil x Japão: Ancelotti mantém mistério, mas deve repetir time na Copa

    O vidente, ao realizar a análise espiritual da partida, previu que a equipe brasileira terá uma tarde inspirada, principalmente no setor ofensivo. Luis Filho também chamou atenção para uma boa partida tática do time de Carlo Ancelotti, mas destacou que o Brasil pode correr riscos.

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    Por outro lado, ao falar sobre o Japão, o tarólogo apontou que decisões ao longo da partida vão ser decisivas no confronto. Ele destacou possíveis substituições, ao longo da partida, que podem potencializar a seleção japonesa.

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    Referente ao placar, Luis Filho destacou que a partida poderá ser recheada de mistérios. Ele não destacou a possibilidade de um empate, mas afirmou que o Brasil tem mais chances de vitória e classificação no confronto.

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    Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

    Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

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    Paquetá, Vini Jr e Bruno Guimarães durante treino da Seleção Brasileira
    Paquetá, Vini Jr e Bruno Guimarães durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
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