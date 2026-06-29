Vidente crava resultado de Brasil x Japão pela Copa do Mundo Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Mundial

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, previu uma vitória do Brasil.

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O vidente, ao realizar a análise espiritual da partida, previu que a equipe brasileira terá uma tarde inspirada, principalmente no setor ofensivo. Luis Filho também chamou atenção para uma boa partida tática do time de Carlo Ancelotti, mas destacou que o Brasil pode correr riscos.

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Por outro lado, ao falar sobre o Japão, o tarólogo apontou que decisões ao longo da partida vão ser decisivas no confronto. Ele destacou possíveis substituições, ao longo da partida, que podem potencializar a seleção japonesa.

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Referente ao placar, Luis Filho destacou que a partida poderá ser recheada de mistérios. Ele não destacou a possibilidade de um empate, mas afirmou que o Brasil tem mais chances de vitória e classificação no confronto.

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Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

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