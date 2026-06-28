Brasil x Japão: Marquinhos aponta fator decisivo para avançar de fase na Copa Capitão da Seleção Brasileira projeta duelo pelos 16 avos de final

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (28), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes do duelo, o capitão Marquinhos concedeu entrevista coletiva em Houston, cidade que receberá o duelo decisivo, e apontou "o segredo" para conquistar a classificação.

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— Com a força ofensiva que temos, se não tomarmos gols, estamos próximos de uma classificação. O time cresceu, melhorou, se encaixou e vem se entendendo cada vez mais. Escutamos muitas coisas de que não teríamos energia, mas sempre teve entrega (da nossa parte)... Melhoramos taticamente. Mais compactos e melhor posicionados, potencializamos os jogadores em campo. O Alisson fez grandes defesas nos últimos jogos também. É um conjunto de fatores que fez com que a gente melhorasse. Ficamos muito felizes com isso. Vamos enfrentar seleções cada vez mais qualificadas. Temos que estar no nosso melhor nível para conseguir as classificações — disse Marquinhos.

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Marquinhos dá entrevista coletiva antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

🗣️Marquinhos projeta duelo pelos 16 avos de final

"O Japão fez uma grande primeira fase de copa do mundo. Mostrou nesses quatro anos jogando contra grandes seleções da Europa e de outros lugares do mundo fazendo bons resultados. Então a gente viu que tem mobilidade muito grande de jogo, são muito disciplinados taticamente, coletivamente, tem força muito grande, jogaram contra grandes equipes nessa primeira fase e mostraram bom futebol. Então cabe a gente fazer excelente jogo para ganhar esse jogo porque vai ser muito difícil."

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Defesa do Brasil supera a do Japão na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira encerrou sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo com um dos sistemas defensivos mais eficientes do torneio. Em comparação com o Japão, os números mostram uma vantagem para o Brasil quando o assunto é consistência defensiva.

O Japão foi vazado três vezes em três jogos na fase de grupos da Copa do Mundo, enquanto o Brasil sofreu apenas um gol em três partidas.

O Japão utiliza um sistema com três zagueiros, formado por Ito, do Bayern de Munique, Itakura, do Ajax, e Tomiyasu, também do Ajax.

Do lado brasileiro, a linha defensiva tem funcionado com quatro jogadores. Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG, foram titulares em todos os jogos da Copa. Na lateral esquerda está ainda a incerteza. Ibañez, do Al-Ahli e Danilo, do Flamengo, já jogaram na posição.

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O Brasil chega ao mata-mata respaldado por uma das melhores campanhas sem a bola entre as seleções classificadas.

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