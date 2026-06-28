logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil x Japão: Marquinhos aponta fator decisivo para avançar de fase na Copa

Capitão da Seleção Brasileira projeta duelo pelos 16 avos de final

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 18:38
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira, fala ao microfone durante entrevista coletiva, ao lado de bola da Copa do Mundo
Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira, fala ao microfone durante entrevista coletiva (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (28), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes do duelo, o capitão Marquinhos concedeu entrevista coletiva em Houston, cidade que receberá o duelo decisivo, e apontou "o segredo" para conquistar a classificação.

continua após a publicidade
  • Jogadores do Japão perfilados em partida da Copa do Mundo de 2026

    Intensidade do Japão liga alerta e desafia evolução da Seleção Brasileira na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 10 minutos
  • Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha

    Destaque de possível adversário do Brasil na Copa rejeita Liverpool e quer PSG

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos
  • Maestro Júnior analisou Brasil x Japão

    Maestro Júnior analisa Brasil x Japão de cueca e diverte colegas da Globo

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • Com a força ofensiva que temos, se não tomarmos gols, estamos próximos de uma classificação. O time cresceu, melhorou, se encaixou e vem se entendendo cada vez mais. Escutamos muitas coisas de que não teríamos energia, mas sempre teve entrega (da nossa parte)... Melhoramos taticamente. Mais compactos e melhor posicionados, potencializamos os jogadores em campo. O Alisson fez grandes defesas nos últimos jogos também. É um conjunto de fatores que fez com que a gente melhorasse. Ficamos muito felizes com isso. Vamos enfrentar seleções cada vez mais qualificadas. Temos que estar no nosso melhor nível para conseguir as classificações — disse Marquinhos.

    ➡️ Pontaria ainda é problema no ataque da Seleção Brasileira? Veja os números

    Marquinhos dá entrevista coletiva antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo de 2026
    Marquinhos dá entrevista coletiva antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    🗣️Marquinhos projeta duelo pelos 16 avos de final

    "O Japão fez uma grande primeira fase de copa do mundo. Mostrou nesses quatro anos jogando contra grandes seleções da Europa e de outros lugares do mundo fazendo bons resultados. Então a gente viu que tem mobilidade muito grande de jogo, são muito disciplinados taticamente, coletivamente, tem força muito grande, jogaram contra grandes equipes nessa primeira fase e mostraram bom futebol. Então cabe a gente fazer excelente jogo para ganhar esse jogo porque vai ser muito difícil."

    continua após a publicidade

    Defesa do Brasil supera a do Japão na Copa do Mundo

    A Seleção Brasileira encerrou sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo com um dos sistemas defensivos mais eficientes do torneio. Em comparação com o Japão, os números mostram uma vantagem para o Brasil quando o assunto é consistência defensiva.

    O Japão foi vazado três vezes em três jogos na fase de grupos da Copa do Mundo, enquanto o Brasil sofreu apenas um gol em três partidas.

    O Japão utiliza um sistema com três zagueiros, formado por Ito, do Bayern de Munique, Itakura, do Ajax, e Tomiyasu, também do Ajax. 

    Do lado brasileiro, a linha defensiva tem funcionado com quatro jogadores. Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG, foram titulares em todos os jogos da Copa. Na lateral esquerda está ainda a incerteza. Ibañez, do Al-Ahli e Danilo, do Flamengo, já jogaram na posição.

    continua após a publicidade

    O Brasil chega ao mata-mata respaldado por uma das melhores campanhas sem a bola entre as seleções classificadas.

    🎰 Aposte em Brasil x Japão pelo mata-mata da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Técnico Carlo Ancelotti em pé ao lado do banco de reservas.
    Seleção BrasileiraAncelotti descarta problema com calor em Brasil x Japão: 'Não vamos sofrer'Há 17 minutos
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraAncelotti confirma que quer usar Neymar como falso 9 nos jogos do Brasil na CopaHá 19 minutos
    Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Fora de CampoWeb critica foto de Neymar sem aliança em folga na Copa do MundoHá 24 minutos
    Jogadores do Japão perfilados em partida da Copa do Mundo de 2026
    Seleção BrasileiraIntensidade do Japão liga alerta e desafia evolução da Seleção Brasileira na CopaHá 52 minutos
    Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha
    Copa do Mundo 2026Destaque de possível adversário do Brasil na Copa rejeita Liverpool e quer PSGHá 55 minutos
    Maestro Júnior analisou Brasil x Japão
    Fora de CampoMaestro Júnior analisa Brasil x Japão de cueca e diverte colegas da GloboHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Canarinho participa de ação com o ex-jogador da NBA Anderson Varejão e o mascote do Cleveland Cavaliers
    Canarinho do Brasil cresce na Copa do Mundo e vira fenômeno nas redes
    Ronaldo Fenômeno se compara com astro da Copa do Mundo de 2026: 'Lembra'
    Messi, com a camisa azul e branca da Argentina, comemora de braços abertos; Vini Jr, com a camisa amarela do Brasil, aponta para a cabeça; e Cristiano Ronaldo, com a camisa vermelha de Portugal, olha para baixo, cabisbaixo
    Craques na Copa: Vini Jr e Messi brilham, e Cristiano Ronaldo decepciona na fase de grupos
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil entra em top 10 da Fifa com marca bizarra na Copa do Mundo
    Fabrício Bruno entrega a bola para jogador do Japão marcar na derrota do Brasil para o Japão
    Saudade de um jogo que não aconteceu: Brasil e Japão enfim se encontram em mata-mata de Copas
    Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.
    Além de Vini Jr e Messi, veja quem mais marcou gols em toda a fase de grupos
    Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo
    Chaveamento do Brasil na Copa do Mundo repercute: 'Não é possível'
    Argentina recebe quase o dobro de pênaltis do Brasil neste século em Copas do Mundo
    Jogadores do Brasil comemoram um dos gols diante da Escócia com a torcida ao fundo
    Supercomputador crava chances do Brasil e aponta o maior favorito da segunda fase da Copa do Mundo
    Treino na véspera de Brasil x Japão teve forte presença de jornalistas dos dois países
    Brasil x Japão: japoneses 'invadem' treino da Seleção em Houston
    Paquetá durante partida da Seleção Brasileira contra o Panamá
    Pentacampeão do mundo critica Paquetá ao lamentar ausência de Alex na Copa
    Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia
    América do Sul se destaca, enquanto Ásia decepciona na fase de grupos da Copa do Mundo
    Patch usado pelos estreantes da Seleção em Copa do Mundo
    Quais jogadores do Brasil usam os patches especiais da Copa do Mundo?