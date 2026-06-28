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Web critica foto de Neymar sem aliança em folga na Copa do Mundo

Craque voltou aos gramados no duelo entre Brasil e Escócia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 18:38
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Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Neymar e Matheus Cunha aproveitaram a folga depois do jogo do Brasil contra a Escócia e marcaram presença em um evento. Nas redes sociais, internautas chamaram atenção para o fato do camisa 10 ter aparecido sem aliança em um registro com o DJ que tocou no local.

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    • Em uma primeira foto, o craque da Seleção Brasileira aparece com a aliança, mas no registro do evento Neymar não usava o anel de compromisso com Bruna Biancardi. Veja a foto e os comentários dos internautas abaixo:

    Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026
    Neymar no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Veja registro e comentários da web

    Em sua folga, Neymar comprou um relógio de mais de R$ 5 mi; veja

    Os jogadores da Seleção Brasileira folgaram na última quinta-feira (25), um dia depois do último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Escócia. Durante sua folga, Neymar aproveitou para comprar um relógio de US$ 1 milhão (R$ 5,170 milhões).

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    Em suas redes sociais, o craque brasileiro publicou uma foto com Jacob Arabo, um joalheiro e relojoeiro nascido no Uzbequistão, dono da Jacob & Co. Seus produtos são extravagantes e caros, e seus relógios são muito famosos entre atletas, pelos designs ousados e complexos.

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    Durante a partida entre Escócia e Brasil, que acabou em 3 a 0 para a Amarelinha, Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção após quase 900 dias longe do time nacional brasileiro. Na partida, jogou pouco mais de 15 minutos, participou de tabelas e tentou chutar ao gol uma vez, mas o goleiro escocês impediu a festa do camisa 10 brasileiro.

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