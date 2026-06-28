Web critica foto de Neymar sem aliança em folga na Copa do Mundo Craque voltou aos gramados no duelo entre Brasil e Escócia

Neymar e Matheus Cunha aproveitaram a folga depois do jogo do Brasil contra a Escócia e marcaram presença em um evento. Nas redes sociais, internautas chamaram atenção para o fato do camisa 10 ter aparecido sem aliança em um registro com o DJ que tocou no local.

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Em uma primeira foto, o craque da Seleção Brasileira aparece com a aliança, mas no registro do evento Neymar não usava o anel de compromisso com Bruna Biancardi. Veja a foto e os comentários dos internautas abaixo:

Neymar no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Veja registro e comentários da web

Neymar aproveitou o dia de folga (25) para dar uma passada na Jacob and Co em NY, e depois, com a mesma roupa, foi curtir uma balada com os amigos na cidade, a esposa estava em Miami. A foto na loja de aliança e na balada sem 🫣 pic.twitter.com/LhOvAyQisZ — Lu :) (@clubedalulu__) June 27, 2026

NEYMAR APARECE EM BOATE EM NOITE DE FOLGA! Durante o dia de folga da Seleção Brasileira, Neymar foi visto, primeiro, com aliança numa loja de grife. Mas a noite, já foi visto, em Nova Iorque, em uma boate, sem aliança. pic.twitter.com/wWOuZfGn6e — Silvio Martinello (@martinellosilv) June 28, 2026

Um dos folclores mais engraçados que existem no Brasil é a fiscalização da aliança do Neymar...

A ideia de que ele precisa "se fingir de solteiro" para tentar a sorte em uma traição 🤣 https://t.co/a2qX6C1il4 — Mário Czbf 🇵🇸🇪🇪🇧🇷 (@MarioCzbf) June 28, 2026

Em sua folga, Neymar comprou um relógio de mais de R$ 5 mi; veja

Os jogadores da Seleção Brasileira folgaram na última quinta-feira (25), um dia depois do último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Escócia. Durante sua folga, Neymar aproveitou para comprar um relógio de US$ 1 milhão (R$ 5,170 milhões).

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Em suas redes sociais, o craque brasileiro publicou uma foto com Jacob Arabo, um joalheiro e relojoeiro nascido no Uzbequistão, dono da Jacob & Co. Seus produtos são extravagantes e caros, e seus relógios são muito famosos entre atletas, pelos designs ousados e complexos.

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Durante a partida entre Escócia e Brasil, que acabou em 3 a 0 para a Amarelinha, Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção após quase 900 dias longe do time nacional brasileiro. Na partida, jogou pouco mais de 15 minutos, participou de tabelas e tentou chutar ao gol uma vez, mas o goleiro escocês impediu a festa do camisa 10 brasileiro.