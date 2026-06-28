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Luiz Carlos Jr diz que vive melhor fase da carreira e revela preparo para jogos do Brasil

Narrador conversou de maneira exclusiva com o Lance!

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 20:10
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Luiz Carlos Jr vive grande momento no Sportv (Foto; Divulgação Globo)
Luiz Carlos Jr vive grande momento no Sportv (Foto; Divulgação Globo)

Em entrevista ao Lance!, Luiz Carlos Jr, narrador do Sportv, revelou que vive o melhor momento de sua carreira. O jornalista é uma das principais figuras da Globo na cobertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

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    • Apesar da vasta experiência, o profissional explicou que a preparação para os jogos são sempre intensas, independente da importância do confronto.

    - Eu me preparo muito para todo e qualquer jogo. O estudo não é muito diferente. Eu estudo muito para os jogos do Brasil, mas é o que eu faço normalmente. Na Copa do Mundo, a preparação também é física. São muitas viagens, deslocamentos, aeroporto. Então, você fica numa imersão de muito trabalho, estudo, e quando possível, descanso - começou Luiz Carlos Jr.

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    - Em jogos do Brasil, a gente faz 3h de aquecimento, 2h de jogo e mais 40 minutos depois. Então, eu passo 5h30 no ar, com uma emissão de voz alta. Então, tem que ter um preparo físico e mental para aguentar essa maratona - completou o narrador.

    Luiz Carlos Jr vive grande fase no Sportv
    Luiz Carlos Jr vive grande fase no Sportv (Foto: Divulgação Globo)

    Orgulho da trajetória

    Luiz Carlos Jr chegou no Grupo Globo em 1991, e lá se vão 35 anos de emissora. Apesar de viver grandes momentos ao longo da caminhada, essa é a melhor fase de sua carreira, segundo o próprio narrador. No papo com o Lance!, o jornalista falou sobre o desejo de atuar na TV aberta novamente, apesar do carinho com o Sportv.

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    - Queria deixar claro que eu tenho um profundo orgulho de ter construído cada dia da história do Sportv. Desde o primeiro minuto, primeira transmissão, conquista, estou lá. Sou uma figura importante na história do canal, o canal reconhece isso. Um canal que se tornou muito poderoso, uma referência. Ser o rosto dessa história é um motivo de muito orgulho.

    - Durante 15 anos, eu tive chance de narrar na Globo e no Sportv. Narrei quarta-feira, Libertadores da América, Vasco x Cruzeiro, na Globo, com uma audiência gigante. É óbvio que todo profisisonal tem desejo de mostrar seu trbaalho para o maior público possível, e no Brasil você tem mais alcance na TV Aberta.

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    Luiz Carlos Jr comentou que vive o momento mais especial da longa carreira. O narrador é o responsável por comandar as transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

    - Estou no melhor momento da carreira. Consolido muita experiência com vontade, fome, força, disposição. Vontade de conquistar, de aprimorar. A cada transmissão eu tento melhorar e vivo um momento muito bom, tenho conseguido isso. Continuo conquistando evolução.

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