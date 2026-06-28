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Vini Jr se emociona com recado da avó: 'Marcou minha vida'

O atacante é destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/06/2026 20:34
Atualizado há 2 minutos
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Vini Jr se emociona ao ver recado de sua avó (Foto: Reprodução TV Globo)
Vini Jr se emociona ao ver recado de sua avó (Foto: Reprodução TV Globo)

Principal jogador da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, o atacante Vini Jr se emocionou ao receber um recado de sua avó. O atleta chorou ao relembrar momentos da infância.

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    • Em entrevista ao programa Domingão com Huck, o camisa 7 assistiu a um vídeo de sua avó dizendo que, quando garoto, ele só queria saber de jogar futebol, e relembrou que ele que dormia com ela aos 16 anos.

    ➡️Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?

    — Minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre fez de tudo. A casa era muito pequena, então eu tinha que dormir com ela. Fico sem palavras, é uma pessoa que marcou minha vida — disse o jogador.

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    — Sempre que posso, estou junto com ela para aproveitar cada momento, pois sei que, em algum momento, as pessoas têm que partir, então aproveito o momento junto à minha família. Eles fizeram de tudo para que eu vivesse o meu sonho — completou Vini Jr sobre sua relação com a avó.

    Vini Jr de amarelo, levanta a mão direita em direção ao céu
    Vini Jr comemora gol na Copa: ele tem sido o protagonista da Seleção (Foto Patrícia de Melo Moreira/AFP)

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    Vini Jr na Copa do Mundo

    Grande destaque da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, Vini Jr participou de cinco dos sete gols marcados pelo Brasil até o momento. Após a fase de grupos, o camisa 7 disputa a artilharia do Mundial, com quatro gols, atrás apenas de Messi, que balançou as redes seis vezes.

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    Na estreia da equipe comandada por Carlo Ancelotti na competição, o atleta do Real Madrid foi decisivo, marcando o gol de empate em jogada individual. Posteriormente, deu assistência para Matheus Cunha e anotou o terceiro tento contra o Haiti. Na partida contra a Escócia, deixou sua marca mais duas vezes.

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