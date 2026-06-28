Vini Jr se emociona com recado da avó: 'Marcou minha vida' O atacante é destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Principal jogador da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, o atacante Vini Jr se emocionou ao receber um recado de sua avó. O atleta chorou ao relembrar momentos da infância.

continua após a publicidade

Em entrevista ao programa Domingão com Huck, o camisa 7 assistiu a um vídeo de sua avó dizendo que, quando garoto, ele só queria saber de jogar futebol, e relembrou que ele que dormia com ela aos 16 anos.

➡️Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?

— Minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre fez de tudo. A casa era muito pequena, então eu tinha que dormir com ela. Fico sem palavras, é uma pessoa que marcou minha vida — disse o jogador.

continua após a publicidade

— Sempre que posso, estou junto com ela para aproveitar cada momento, pois sei que, em algum momento, as pessoas têm que partir, então aproveito o momento junto à minha família. Eles fizeram de tudo para que eu vivesse o meu sonho — completou Vini Jr sobre sua relação com a avó.

Vini Jr comemora gol na Copa: ele tem sido o protagonista da Seleção (Foto Patrícia de Melo Moreira/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vini Jr na Copa do Mundo

Grande destaque da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, Vini Jr participou de cinco dos sete gols marcados pelo Brasil até o momento. Após a fase de grupos, o camisa 7 disputa a artilharia do Mundial, com quatro gols, atrás apenas de Messi, que balançou as redes seis vezes.

continua após a publicidade

Na estreia da equipe comandada por Carlo Ancelotti na competição, o atleta do Real Madrid foi decisivo, marcando o gol de empate em jogada individual. Posteriormente, deu assistência para Matheus Cunha e anotou o terceiro tento contra o Haiti. Na partida contra a Escócia, deixou sua marca mais duas vezes.

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.