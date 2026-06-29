Quais jogos da Copa do Mundo vão passar no SBT hoje (29)? Emissora tem o direito de todos os jogos da Seleção Brasileira

A segunda fase da Copa do Mundo começou no último domingo (28) e, nesta segunda-feira (29), o SBT vai transmitir dois jogos do torneio. Com o direito de exibição de 32 partidas do Mundial e todos os jogos da Seleção Brasileira, a emissora também vai passar os confrontos de Argentina e Espanha ao longo do mata-mata.

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Para iniciar a cobertura da fase eliminatória, o SBT vai transmitir o confronto entre Brasil e Japão às 14h. O jogo da equipe de Carlo Ancelotti contra os segundos colocados do Grupo F será realizado em Houston, nos Estados Unidos. O responsável pela narração da partida será Galvão Bueno, que comanda as transmissões de todos os jogos da Seleção Brasileira na competição.

O outro duelo que será exibido pelo SBT nesta segunda-feira (29) ocorrerá às 17h30, entre Alemanha e Paraguai, que estão do outro lado do chaveamento em relação ao Brasil. Os tetracampeões do mundo se classificaram na primeira colocação do Grupo E, mesmo perdendo para o Equador na última rodada. Já o Paraguai se classificou em terceiro lugar no Grupo D, atrás de Austrália e Estados Unidos.

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SBT vai transmitir o jogo do Brasil contra o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?

HOUSTON, TX (EUA) - Da estreia com futebol ruim ao terceiro jogo que devolveu ao torcedor a esperança de brigar pelo Hexa, a Seleção Brasileira teve três mudanças de jogadores e uma de postura. O esquema tático pouco mudou, e nas vezes em que isso aconteceu foi por circunstâncias de jogo. Fato é que nesta segunda-feira (29), diante do Japão, o Brasil de Carlo Ancelotti poderá mostrar definitivamente se é candidato real ao título da Copa do Mundo.

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Será a primeira vez em 16 jogos que Ancelotti poderá repetir a escalação, e tudo indica que o fará. Afinal, o Brasil fez, diante da Escócia, na quarta-feira (24), o melhor jogo na Copa do Mundo, mostrando que o treinador, enfim, encontrou a melhor formação.

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Três mudanças se mostraram essenciais para que isso acontecesse: improvisado na lateral direita diante do Marrocos, Ibañez deixou o time para a entrada de Danilo nos jogos seguintes; no ataque, Igor Thiago perdeu a posição para Matheus Cunha, que viria a marcar três gols nas duas partidas que encerrariam a fase de grupos; também na frente, Rayan assumiu a vaga do lesionado Raphinha, e o Brasil ganhou um jogador mais agudo pelo lado direito.

O trio manteve a proposta de jogo do Brasil de Ancelotti, mas foi o que cada um conseguiu entregar que fez a Seleção dar um salto no futebol apresentado.

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