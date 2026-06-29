Luiz Carlos Jr é sincero sobre chance de hexa e crava Brasil x Japão: '2 a 0' Narrador concedeu entrevista exclusiva ao Lance!

O Lance! conversou de maneira exclusiva com Luiz Carlos Jr, um dos principais narradores da Globo e do Sportv. No papo, o jornalista avaliou o momento da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti e palpitou no duelo entre Brasil e Japão.

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Para o narrador, a Seleção está em um momento de evolução. Na avaliação da principal voz do Sportv, Ancelotti encontrou o time para a sequência da Copa do Mundo.

- A Seleção apresentou uma boa evolução ao longo da Copa. A estreia assustou. O time jogou muito mal e achou um gol. Melhorou contra o Haiti e depois ainda mais contra a Escócia. Acho que o Ancelotti encontrou uma escalação melhor. Em relação ao italiano, ele está tendo mais tempo de trabalhar, é extremamente consagrado. Estou esperando Brasil x Japão para ver se o time evolui ainda mais - analisou Luiz Carlos Jr.

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➡️Fala de jogador do Japão antes de enfrentar o Brasil causa revolta: 'Já era'

Apesar dos sinais de evolução, o narrador foi sincero ao avaliar as chances da Seleção Brasileira enfim se sagrar hexacampeã.

- Vamos devagar, tijolo sobre tijolo. Vamos ver se o time continua evoluindo. É um campeonato de mata-mata, óbvio. Às vezes você pega uma semana muito boa, o imponderável, um jogo em que um cara é expulso, um gol relâmpago, tudo pode acontecer. Mas existem seleções na nossa frente - completou o narrador.

Palpite para os 16 avos de final

Claro que não poderia faltar o palpite para o duelo entre Brasil e Japão, que acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (Brasília). Para o narrador, a Seleção vence por 2 a 0.

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- 2 a 0. Bora, Brasil. Acho que ele deveria manter a escalação do jogo contra a Escócia - concluiu.

Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Brasil x Japão: Ancelotti mantém mistério, mas deve repetir time na Copa

O técnico Carlo Ancelotti manteve o mistério sobre a escalação do Brasil para o duelo contra o Japão, nesta segunda-feira (29), pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (28), em Houston, o treinador evitou confirmar oficialmente os 11 titulares, mas a tendência é que repita a equipe que venceu a Escócia por 3 a 0, em Miami, na última quarta-feira (24).

Dessa forma, o Brasil de Ancelotti deve entrar em campo contra o Japão com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

Ao ser questionado se os jogadores conseguiriam dormir sem saber quem começará a partida, Ancelotti discordou da preocupação e respondeu em tom descontraído.

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