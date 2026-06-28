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Mick Jagger posa com camisa da Argentina e reacende temor de 'maldição'

Cantor já foi associado a "maldição" na Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/06/2026 15:11
Atualizado há 2 minutos
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Jagger com a camisa da Argentina
Mick Jagger com a camisa da Argentina (Foto: Reprodução/ X)

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, voltou a movimentar o mundo do futebol ao aparecer com a camisa da seleção argentina e fazer uma previsão para a Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal La Nación Música, gravada em Londres, o cantor de 82 anos recebeu das mãos do jornalista Leo Rodríguez a camisa oficial da Argentina com o número 10.

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    • Ao receber o uniforme, Jagger abriu a camisa e comemorou o presente. O cantor afirmou que pretende acompanhar a seleção comandada por Lionel Scaloni durante o Mundial de 2026 e disse considerar o uniforme "a camisa do próximo campeão do mundo".

    Questionado sobre quem será o campeão da Copa, o músico preferiu fazer mistério. "Eu sei, mas não posso dizer", respondeu, em tom de brincadeira. Apesar disso, fez uma previsão otimista para a Argentina e garantiu que a equipe chegará, pelo menos, às semifinais da competição.

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    Mick Jagger segurando a camisa da Argentina
    Mick Jagger é visto como "pé frio" (Foto: Reprodução)

    Mick Jagger foi alvo de superstição em Copas no passado

    A declaração, porém, reacendeu uma superstição bastante conhecida entre torcedores: a chamada "maldição de Mick Jagger". O apelido surgiu na Copa do Mundo de 2010, quando todas as seleções que receberam o apoio público do cantor acabaram eliminadas, incluindo a Argentina, derrotada por 4 a 0 pela Alemanha nas quartas de final.

    O mito ganhou ainda mais força na Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, Jagger declarou torcida ao Brasil antes da semifinal contra a Alemanha, e a seleção brasileira sofreu a histórica derrota por 7 a 1. Desde então, muitos torcedores brasileiros passaram a chamá-lo de "Anjo da Perdição".

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    O vídeo de Jagger vestindo a camisa da Argentina rapidamente viralizou nas redes sociais e acumulou milhões de visualizações, com torcedores divididos entre a empolgação pelo apoio do astro do rock e o receio de que a famosa superstição volte a se confirmar.

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