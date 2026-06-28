Portugal, França e mais: os jogos exclusivos da CazéTV no mata-mata da Copa Emissora vai transmitir oito dos 16 jogos da segunda fase com exclusividade

A segunda fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28) com a partida entre África do Sul e Canadá, que, assim como outras sete, terá transmissão exclusiva da CazéTV. Com os direitos de todos os 104 jogos da competição, o canal vai exibir os confrontos de Holanda, França, Inglaterra e Portugal com exclusividade em suas telas.

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Metade das partidas disputadas no primeiro mata-mata da Copa do Mundo será transmitida apenas pela emissora comandada pela LiveMode. Jogos como Brasil x Japão, Alemanha x Paraguai e Espanha x Áustria também estarão disponíveis, porém outras empresas também possuem os direitos de exibição.

Confira todos os jogos da segunda fase da Copa do Mundo que serão transmitidos com exclusividade na CazéTV

Domingo (28/6)

África do Sul x Canadá - 16h00 (exclusivo)

Segunda-feira (29/06)

Brasil x Japão - 14h00 Alemanha x Paraguai - 17h30 Holanda x Marrocos - 22h00 (exclusivo)

Terça-feira (30/06)

Noruega x Costa do Marfim - 14h00

França x Suécia - 18h00 (exclusivo)

México x Equador - 22h00

Quarta-feira (01/07)

Inglaterra x RD Congo - 13h00 (exclusivo)

Bélgica x Senegal - 17h00

Estados Unidos x Bósnia - 21h00 (exclusivo)

Quinta-feira (02/07)

Espanha x Áustria - 16h00

Portugal x Croácia - 20h00 (exclusivo)

Suíça x Argélia - 00h00 (exclusivo)

Sexta-feira (03/07)

Austrália x Egito - 15h00 Argentina x Cabo Verde - 19h00 Colômbia x Gana - 22h30 (exclusivo)

África do Sul x Canadá será o primeiro jogo exclusivo da CazéTV na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: reprodução instagram seleções)

Cristiano Ronaldo é dono da CazéTV? Saiba a relação do craque com o canal que transmite todos os jogos da Copa do Mundo

A CazéTV é detentora de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 e, Cristiano Ronaldo tem parceria comercial com a holding que controla o canal. O craque português comprou ações da Live Mode TV, que no final de 2025 lançou um projeto em Portugal e, junto da emissora brasileira, pertence à holding Live Mode.

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Desde a consolidação da parceria, a presença do camisa 7 no Mundial com Portugal era um dos trunfos do negócio. O foco principal do projeto é a criação de conteúdos de futebol com alta participação do público.

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Cristiano Ronaldo fala sobre a parceria com a emissora oficial da Copa do Mundo

— A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais — afirmou Cristiano após ser anunciado como parceiro da holding.

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Diferenças entre CazéTV e Live Mode TV

O canal Live Mode TV, em Portugal, pertence à Live Mode, mas possui uma gestão independente da Cazé TV. Apesar de pertencerem a mesma holding, o funcionamento de cada uma delas é feito de formas separadas, assim como a parceria com Cristiano Ronaldo, que não te relação com o canal de Casimiro Miguel.

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Além disso, enquanto a Live Mode adquiriu os direitos de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo para a Cazé TV no Brasil, a Live Mode TV exibirá apenas uma partida por dia em Portugal, somando 34 jogos ao longo do torneio.

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