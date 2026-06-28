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Maestro Júnior analisa Brasil x Japão de cueca e diverte colegas da Globo

Seleção entra em campo às 14h (Brasília) desta segunda-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 17:49
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Maestro Júnior analisou Brasil x Japão
Maestro Júnior analisou Brasil x Japão (Foto: Reprodução)

O Brasil vai enfrentar o Japão, na tarde desta segunda-feira (29), pelos 16 avos de finais da Copa do Mundo 2026. O lendário Maestro Junior projetou um jogo difícil para a Seleção Brasileira, mas diferente da forma que estamos acostumados. O comentarista trocou a roupa clássica da Globo pela cueca, e divertiu inclusive os companheiros da emissora.

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    • No Instagram, Júnior publicou um vídeo passando a roupa que vai usar na transmissão de Brasil x Japão. Na legenda, o ex-jogador projetou o duelo.

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    - Domingão de folga para vocês, né? Eu aqui preparando a camisa para o jogão do Brasil contra o Japão! Copa do mundo é assim! Sem tempo para levar na lavanderia, temos que nos virar para estar nos "trinques" no vídeo!! Ainda dei uma zoada na minha passadeira Josy - começou o comentarista.

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    Jogo perigoso esse contra os japoneses. Trabalhei em 2006, com o Zico, Edu Coimbra e Cantarele, lá na Selecão Japonesa e melhoraram muito mesmo. Mas acredito que agora que o Carletto achou o time, a tendência é evoluirmos mais em tudo. Temos time pra competir. Vamos com tudo Brasil - projetou Maestro sobre Brasil x Japão.

    Denílson, companheiro de transmissão na Globo, foi um dos colegas que brincou com o ex-jogador da Seleção e ídolo do Flamengo.

    - Está voando, maestro.. - comentou Denílson Show.

    Maestro Júnior analisou o duelo desta segunda-feira (29) de 'cuequinha'
    Maestro Júnior analisou o duelo desta segunda-feira (29) de 'cuequinha' (Foto: Reprodução Instagram)

    Brasil e Japão voltam a se enfrentar em Copas do Mundo após 20 anos

    Está definido o adversário da Seleção Brasileira na abertura da segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Após o fechamento das partidas do Grupo F, o Japão empatou com a Suécia em 1 a 1, assegurou a segunda colocação e vai cruzar o caminho do Brasil. O confronto entre Brasil e Japão, marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, marca um reencontro aguardado: as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história dos Mundiais.

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    O único jogo aconteceu há exatos 20 anos, na Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. Naquela ocasião, as seleções se enfrentaram pela fase de grupos do torneio.

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    No jogo de 2006, o Brasil levou a melhor em uma partida movimentada. A seleção japonesa, que na época era comandada pelo ídolo brasileiro Zico, saiu na frente do placar com um gol do atacante Tamada. A reação da Seleção Brasileira, no entanto, foi avassaladora e terminou em goleada por 4 a 1. Os gols da vitória verde-amarela foram marcados por Ronaldo Fenômeno, que balançou as redes duas vezes, Juninho Pernambucano Gilberto.

    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
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