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Ronaldo Fenômeno se compara com astro da Copa do Mundo de 2026: 'Lembra'

Ex-jogador também expôs apoio a Neymar

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 17:20
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Ronaldo Fenomeno na Kings World Cup (Foto: Divulgação Kings)
Ronaldo Fenomeno na Kings World Cup (Foto: Divulgação Kings)

Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", Ronaldo comparou seu estilo de jogo a astro da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do atacante Kylian Mbappé. Além disso, o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira ainda declarou torcida por Neymar no torneio.

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    O Fenômeno elogiou tanto Mbappé quanto Lionel Messi e ainda comentou a perda de protagonismo do futebol do Brasil no cenário global. O francês e o argentino brigam pela atual artilharia da Copa do Mundo.

    — Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol e ainda hoje é influente e decisivo. Mbappé, seu estilo de jogo me lembra o meu próprio no auge. Ele é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade e um herdeiro natural das lendas do esporte — disse Ronaldo sobre o jogador francês.

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    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Torcida por Neymar

    O ex-jogador também voltou a manifestar apoio ao camisa 10 do Santos. Ronaldo comparou a situação atual de Neymar à sua própria recuperação em 2002, quando retornou de lesão grave no joelho e conduziu o Brasil ao pentacampeonato na Coreia do Sul e no Japão.

    — Ele tem a chance de calar a boca de todos os que não acreditavam nele. Eu também vivi meu próprio retorno em 2002, então estou totalmente a favor do Neymar — declarou.

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    Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

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