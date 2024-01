Hoje, conta com 22 milhões de inscritos no seu canal e mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. No Brasil, começou a se destacar bastante por suas visitas ao país e interações com nomes como o próprio Luva de Pedreiro. Inclusive, os dois sempre costumam a aparecer juntos. Em ocasiões mais recentes, Speed até vestiu a camisa da Seleção Brasileira.