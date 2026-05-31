Veja o gol de Vasco x Atlético-MG: Vitor Hugo abre o placar

Vasco e Atlético-MG estão se enfrentando, na tarde deste domingo (31), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Galo, que vence por 1 a 0 com gol de Vitor Hugo. Veja a jogada abaixo:

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Vasco 0x1 Atlético-MG



⚽ Vitor Hugo

🥾 Bernard



🏆 Brasileirão Série A | 18ª rodada pic.twitter.com/QZHQ82P8Nj — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 31, 2026

Onde assistir Vasco x Atlético-MG

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do Prime Video (streaming). Clique aqui para assistir ao jogo.

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O Vasco ocupa atualmente a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira fora da zona de rebaixamento, após derrotas nas duas últimas partidas da competição. PH, Puma Rodríguez e Hinestroza seguem sob os cuidados do departamento médico e serão desfalques.

Vasco recebe o Galo em São Januário pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (31) (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

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O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, apenas um ponto à frente do Vasco. Convocado pela seleção do Paraguai para a disputa da Copa do Mundo, o zagueiro Junior Alonso não estará à disposição da comissão técnica.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

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📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)