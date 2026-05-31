Inteligência artificial crava placar de Brasil x Panamá

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31) às 18h30 (de Brasília) no Maracanã, no penúltimo amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. O jogo, porém, será o último em solo nacional, já que a equipe de Carlo Ancelotti ainda enfrentará o Egito nos Estados Unidos antes da estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho.

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Para aquecer o pré-jogo da Seleção, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini para saber o provável vencedor do confronto, o placar final e todos os detalhes da partida.

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Confira a projeção:

O confronto apresenta um abismo técnico e tático que justifica uma vitória elástica e sem grandes sustos para a Seleção Brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil utiliza esses amistosos preparatórios para consolidar o encaixe ofensivo de Vinícius Júnior e Raphinha, explorando a fragilidade defensiva e a lentidão na transição do meio-campo panamenho. O Panamá, embora tente se fechar em blocos baixos, costuma sofrer fisicamente no segundo tempo contra equipes que impõem alta intensidade e velocidade nas pontas. Portanto, a tendência é de um domínio territorial absoluto da Seleção, que deve construir o placar de 4 a 0 com naturalidade, aproveitando o volume de jogo para golear e dar ritmo aos suplentes na etapa final.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante coletiva de imprensa na Granja Comary (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Jornalista panamenho lamenta ausência de Neymar em amistoso do Brasil: 'Todo mundo quer vê-lo'

TERESÓPOLIS — O amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, é tratado pelos panamenhos como muito mais do que apenas um teste visando à Copa do Mundo. A partida representa um encontro simbólico com a história do futebol mundial e também uma oportunidade rara de atuar no estádio mais emblemático do planeta.

Em entrevista ao Lance!, o jornalista panamenho Julio Shebelut, presente na cobertura da Seleção Brasileira na Granja Comary, destacou a emoção em torno do confronto e revelou como o Panamá recebeu o convite para enfrentar o Brasil no Rio de Janeiro.

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— A expectativa é grande, é enorme, muita emoção e também o agradecimento por terem tido esse respeito de escolher o Panamá para uma despedida tão importante e em um estádio tão relevante, com história, com mística, como é o Maracanã — afirmou.

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— O Panamá sabe que pela frente vai ter não apenas os jogadores que vão estar lá, mas a história. Sobretudo a história desse pentacampeão do mundo — completou.

Ausência de Neymar frustra expectativa dos panamenhos

Um dos temas mais comentados no Panamá antes do amistoso é justamente a ausência de Neymar. O camisa 10 da Seleção Brasileira segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita. Para Julio, a ausência do craque representa uma frustração natural não apenas para brasileiros, mas também para os próprios panamenhos.

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— Quem não quer ver o Neymar em campo? Todo mundo quer ver o Neymar, quem é brasileiro e quem não é brasileiro adora ele. Infelizmente, as lesões o perseguiram a vida toda. Quando você já tem mais de 30 anos e se torna um jogador veterano, fica mais difícil (...) A versão do Neymar do Barcelona, do Santos, já ficou para a história. Fica marcado na história do futebol do Brasil — detalhou.

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