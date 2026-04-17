Veja trajetória de Everaldo Marques, substituto de Luís Roberto na Copa

Everaldo Marques foi definido como o substituto de Luís Roberto para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, pela Globo. Veja como foi a carreira do narrador até agora.

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➡️ Globo define substituto de Luís Roberto para jogos do Brasil na Copa do Mundo

Nascido em 1978, Everaldo Marques começou na Jovem Pan, no ano de 1996, participando na cobertura da Fórmula 1. Em 2005, o jornalista começou a narrar jogos para a TV Cultura e, pouco tempo depois, integrou o time da ESPN. Na empresa, era um dos principais nomes da narração de esportes americanos, como NFL, NBA e MLB.

Ainda na ESPN, foi apresentador dos programas "The Book is on the Table" e "ESPN League". Após ficar 15 anos da empresa, fez do Super Bowl LIV, em 2020, a sua última transmissão pelo canal.

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Logo depois, Everaldo foi transferido para o Sportv. Em 2023, após a saída de Cléber Machado do canal, começou a revezar com Luís Roberto a narração dos times de futebol de São Paulo, na Globo. Hoje, o narrador comanda partidas nos dois canais.

Everaldo Marques (Foto/Divulgação)

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Everaldo comenta emoção de narrar os jogos da Seleção pela Globo

— Narrar os jogos da seleção brasileira em uma Copa do Mundo é o sonho de criança, quando eu brincava de narrar partidas de futebol de botão. Então, esse é o topo da montanha e que vou poder realizar agora. Uma oportunidade que chega em circunstâncias que mexem muito comigo. O Luis Roberto é alguém que eu tenho a felicidade de chamar de amigo há mais de 20 anos. Sempre muito gentil, me acolheu de maneira incrível quando cheguei à Globo. Nós conversamos praticamente todos os dias. Enquanto o Luis cuida da saúde, vou abraçar essa missão e me preparar da melhor maneira possível para estar à altura dessa oportunidade que estou recebendo — afirmou o jornalista.

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O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não leva necessariamente a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

As classificadas como benignas tem um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas pode surgir a partir de diversos sintomas como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

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