O RB Bragantino venceu por 3 a 1 o Internacional, neste domingo (31), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida, marcada por golaços e o segundo gol do goleiro Volpi no mês de maio, encerra o primeiro turno para ambas as equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Veja gols da partida

gol do bragantino contra o inter pic.twitter.com/DfEuFVVeOG — out of context brasileirão (@oocbrsao) May 31, 2026

Segundo com do Massa Bruta

RB Bragantino 2x0 Internacional



⚽ Juninho Capixaba - golaço



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Terceiro gol do Bragantino

GOL DO GOLEIRO!! GOL DO BRAGANTINO!!



⚽️TIAGO VOLPI I BRAGANTINO 3 X 0 INTERNACIONAL pic.twitter.com/iNY1ZbFW8Q — 2D (@2Dfut) May 31, 2026

Primeiro gol do Internacional na partida

RB Bragantino 3x1 Internacional



⚽ Braian Aguirre - Golaço!

🥾 Bruno Henrique



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Fase das equipes para a parada da Copa

O Bragantino, classificado em quinto lugar com 29 pontos, termina o primeira turno embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas no Brasileirão e próximo do G-4. Em sua última partida antes da Copa do Mundo, o Massa Bruta venceu o Internacional por 3 x 1 em Bragança, com gols de Fernando, Capixaba e Volpi. O bom momento foi reforçado na última quarta-feira, quando o Bragantino encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com vitória por 2 x 0 sobre o Carabobo, em casa. Isidro Pitta segue como principal referência ofensiva, com cinco gols e duas assistências no Brasileirão 2026.

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Do outro lado, o Internacional soma apenas duas vitórias em oito jogos fora de casa nesta temporada. Com 21 pontos em 17 rodadas, o Colorado ocupa a 14ª posição e tem margem de apenas três pontos para a zona de rebaixamento. A derrota para o Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, reforçou as dificuldades do time longe do Beira-Rio. O cenário fica mais delicado pelas ausências no setor defensivo.

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Mascote do RB Bragantino em Braganca Paulista, SP. (Foto: Raphael Marques/PxImages/FolhaPress)

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