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Veja gols de Bragantino x Internacional: Massa Bruta goleia em jogo de golaços

Duelo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, foi realizado em Bragança Paulista neste domingo (31)

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 31/05/2026
11:19
Atualizado há 1 minutos
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Fernando Santos abre o placar para o Bragantino durante a partida contra o Internacional, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, no estádio Cícero de Souza Marques, na manhã deste domingo (31), em Bragança Paulista (SP).(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)
imagem camera Fernando Santos abre o placar para o Bragantino durante a partida contra o Internacional, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, no estádio Cícero de Souza Marques, na manhã deste domingo (31), em Bragança Paulista (SP).(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)
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RB Bragantino venceu por 3 a 1 o Internacional, neste domingo (31), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida, marcada por golaços e o segundo gol do goleiro Volpi no mês de maio, encerra o primeiro turno para ambas as equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Veja gols da partida

Segundo com do Massa Bruta

Terceiro gol do Bragantino

Primeiro gol do Internacional na partida

Fase das equipes para a parada da Copa

O Bragantino, classificado em quinto lugar com 29 pontos, termina o primeira turno embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas no Brasileirão e próximo do G-4. Em sua última partida antes da Copa do Mundo, o Massa Bruta venceu o Internacional por 3 x 1 em Bragança, com gols de Fernando, Capixaba e Volpi. O bom momento foi reforçado na última quarta-feira, quando o Bragantino encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com vitória por 2 x 0 sobre o Carabobo, em casa. Isidro Pitta segue como principal referência ofensiva, com cinco gols e duas assistências no Brasileirão 2026.

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Do outro lado, o Internacional soma apenas duas vitórias em oito jogos fora de casa nesta temporada. Com 21 pontos em 17 rodadas, o Colorado ocupa a 14ª posição e tem margem de apenas três pontos para a zona de rebaixamento. A derrota para o Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, reforçou as dificuldades do time longe do Beira-Rio. O cenário fica mais delicado pelas ausências no setor defensivo.

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Mascote do RB Bragantino em Braganca Paulista, SP. (Foto: Raphael Marques/PxImages/FolhaPress)
Mascote do RB Bragantino em Braganca Paulista, SP. (Foto: Raphael Marques/PxImages/FolhaPress)

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