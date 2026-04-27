Vampeta faz desabafo sobre a Seleção Brasileira: 'Não quero'
Vampeta não foi titular em 2002
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A declaração de Vampeta sobre a Seleção Brasileira, à rádio Jovem Pan gerou uma repercussão nas redes sociais. Pentacampeão mundial em 2002, o ex-volante surpreendeu ao afirmar que não torce pelo sucesso do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026.
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"Não quero que ganhe", diz Vampeta
Em tom de desabafo, Vampeta foi direto ao explicar sua posição:
— Eu seco a Seleção Brasileira mesmo. Não quero que ganhe a Copa de 2026. Se ganhar, a minha geração será esquecida — afirmou.
O ex-jogador ainda comparou o momento atual com o de outras gerações vitoriosas, citando a perda de protagonismo dos campeões de 1994. Segundo ele, a ausência de títulos recentes mantém em evidência os nomes do pentacampeonato.
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Convocação será no Museu do Amanhã
Enquanto a fala repercute, a Confederação Brasileira de Futebol já definiu os detalhes da convocação oficial. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores no dia 18 de maio, em evento realizado no Museu do Amanhã, na região central do Rio de Janeiro.
A lista é cercada de expectativa, principalmente por conta de dúvidas físicas envolvendo alguns atletas. Um dos casos que preocupa é o do jovem Estêvão, que sofreu lesão recente e pode ficar fora do Mundial.
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Após a convocação, os jogadores se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, onde iniciam a preparação. Antes da estreia na Copa, o Brasil disputará amistosos contra Panamá e Egito, já em solo norte-americano.
A estreia está marcada para o dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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