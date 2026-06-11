Sósia de Endrick revela ser bloqueado pelo atacante: 'Sonho conhecer' Influenciador disse como começaram as comparações com o atacante

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Cauã Cristiano, mais conhecido como sósia do Endrick, contou sua trajetória e revelou expectativas para a Copa do Mundo, apontando a grande promessa do ataque brasileiro como um dos prováveis nomes a ser revelação do torneio.

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Atualmente, Cauã soma pouco mais de 50 mil seguidores em todas suas redes sociais, produzindo conteúdo interativo como "sósia do Endrick" e algumas participações em programas esportivos.

Cauã está há 4 anos interpretando Endrick como sósia (Foto: Arquivo Pessoal/Cauã Cristiano)

Começo de Cauã, o sósia do Endrick

Questionado sobre como foi seu início, Cauã apontou que foi algo natural, de maneira espontânea e que não teve nenhum planejamento na época:

- Em 2022 fui ao shopping e um menino chegou me pedindo foto dizendo 'você é o jogador do Palmeiras, aquele da base'. Eu na brincadeira, aceitei, e tirei foto com o menino, ele acreditou que eu era o jogador. Depois fui pesquisar quem era o Endrick e realmente era parecido. Mas ficou realmente sério em 2024, quando postei um vídeo no TikTok que pegou 3 milhões de visualizações, onde as pessoas falaram que eu era o Endrick, e foi aí que eu mudei o meu nome para Endrick Sósia - afirmou Cauã.

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Posteriormente, o influenciador digital revelou que é bloqueado pelo jogador do Real Madrid atualmente.

- Nunca tive contato com o Endrick, a mãe dele já me viu por foto. Vou falar algo em primeira mão aqui: o Endrick me bloqueou nas redes sociais, sou bloqueado por ele, ou seja, ele já me viu - revelou o sósia.

Questionado sobre suas expectativas para a Copa do Mundo e a participação de Endrick no torneio, Cauã revelou estar ansioso para ver a atuação do atacante em campo:

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- Hoje em dia sou uma pessoa reconhecida com esse trabalho, meu maior sonho é conhecer ele, sou fã desde antes de me tornar o Endrick sósia na internet. Minha expectativa é que ele vá bem, tem muita estrela, vai marcar gol. A Seleção Brasileira tem muita bola pra chegar bem na Copa do Mundo, tem tudo para ser campeão - disse Cauã.

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