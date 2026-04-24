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A casa do Brasil na Copa do Mundo está pronta e está sendo apresentada como "a instalação de treinamento de futebol mais inovadora da América do Norte". O RB New York inaugurou nesta semana seu novo centro de treinamento, em Morris Township, Nova Jersey. O local servirá de base para a equipe de Carlo Ancelotti no Mundial.

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O Centro de Treinamento RWJBarnabas Health Red Bulls, nome oficial do espaço, possui 32 hectares, mais do que o dobro do tamanho da Granja Comary. Ele tem oito campos de futebol, cinco dos quais com tecnologia de aquecimento e um com gramado sintético. O CT do Brasil em Teresópolis possui cinco campos.

Mas a Seleção Brasileira não irá utilizar a totalidade do CT do RB New York durante a Copa — e nem precisa. O grupo de Ancelotti fará uso de dois campos, que possuem o mesmo tipo de grama que será usada nos estádios do Mundial.

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Os jogadores também terão à disposição a estrutura para recuperação e preparação física. Ela conta com áreas de hidroterapia que incluem piscinas de imersão quente e fria, piscina para tratamento e fisioterapia com temperatura controlada, além de sauna.

A comissão técnica do Brasil também poderá utilizar outras instalações do prédio de 8,2 mil metros de área — aqui a área construída é ligeiramente menor do que aquela da Granja Comary, de 8,5 mil metros. O espaço em Nova Jersey conta com salas de reunião e estudo, além de cozinha completa.

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Segundo o RB New York, todo o CT possui cobertura wi-fi de alta velocidade para coleta de dados de desempenho dos jogadores a partir de sistemas de rastreamento.

CT conta com moderna estrutura para preparação física (Foto: RB New York/Divulgação)

A comissão técnica da Seleção Brasileira visitou as instalações quando elas ainda estavam em obras, no fim do ano passado. E Carlo Ancelotti gostou bastante do que viu.

— Eu não tive que convencer o Brasil para vir para cá, eles viram e quiseram vir para cá. Tivemos que garantir que eles não usassem a área inteira, porque temos o nosso próprio time de futebol aqui. Não tive que convencer ninguém, muito menos o Carlo. Ele sabe o que é bom só de olhar, e ele viu aqui — disse Jurgen Klopp esta semana. Atualmente, Klopp é o responsável global do Grupo Red Bull no futebol.

A reforma e ampliação do centro de treinamento custou aproximadamente US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões na cotação atual). "Com as obras iniciadas em 2024, a construção do complexo foi concluída em um momento em que o futebol vive sua fase mais emocionante na história do país (Estados Unidos)", informou o clube, em uma referência clara à Copa do Mundo.

Na Copa, Brasil ficará em hotel exclusivo

Diferentemente da Granja Comary, que conta com toda estrutura hoteleira para atletas e comissão técnica do Brasil, nos Estados Unidos a Seleção Brasileira terá de ficar concentrada em um hotel separado do CT.

Isso, contudo, não é nenhuma novidade. Foi assim durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e foi mais ou menos assim em 2018, na Rússia. Naquele ano, o Brasil ficou concentrado em Sochi e o CT ficava a cerca de 200 metros do hotel — os jogadores faziam o trajeto a pé.

Desta vez, a CBF decidiu reservar um hotel inteiro para a Seleção. Trata-se do The Ridge, em Basking Ridge. O local fica a 15 minutos do CT e a 30 do MetLife, estádio onde o Brasil fará a estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos, em 13 de junho.

O The Ridge pertence a Verizon e fica ao lado da sede global da empresa de telecomunicações. Não se trata de um hotel comum; ele é utilizado para receber executivos da empresa, funcionários e para negócios.

As instalações são de alto padrão e as áreas comuns tiveram redesenho da Gensler, considerada a maior empresa do mundo em receita e número de arquitetos.

Quarto do hotel The Ridge, onde a Seleção ficará hospedada (Foto: Gensler/Reprodução)

Ao todo, o The Ridge conta com 171 quartos que "proporcionam um ambiente acolhedor e confortável, mantendo uma estética minimalista", segundo o escritório de arquitetura. O hotel conta com biblioteca, academia, piscina coberta, bar e restaurante.

"Inspirado na história e na natureza ao redor de Basking Ridge, o carvalho desempenha um papel importante nos espaços interiores do hotel, juntamente com outros elementos artesanais, como bronze envelhecido, latão polido e tapetes feitos à mão", acrescenta a Gensler, sobre o hotel em que a Seleção Brasileira ficará concentrada durante a Copa do Mundo.

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