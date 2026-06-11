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J Balvin, Belinda, Tyla… Quem são os artistas da abertura da Copa do Mundo?

Abertura nas outras sedes contará com shows diferentes

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
11/06/2026 14:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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J Balvin se apresenta na abertura da Copa do Mundo no México (Foto: Reprodução/Instagram/@jbalvin)
J Balvin se apresenta na abertura da Copa do Mundo no México (Foto: Reprodução/Instagram/@jbalvin)

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11), no México, no Estádio Azteca, Cidade do México, às 16h (de Brasília), na partida entre México e África do Sul (reedição da abertura da Copa de 2010). Antes do jogo, haverá uma grande celebração, com diversos artistas que irão se apresentar antes da bola rolar para o Mundial.

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    • Abertura da Copa do Mundo no México: onde assistir, horário e atrações

    Além de Shakira e Burna Boy, entre os artistas que vão se apresentar, estão Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

    Alejandro Fernández é mexicano, assim como Belinda, Lila Downs e os grupos Los Ángeles Azules e Maná. Já Danny Ocean é venezuelano, J Balvin colombiano e Tyla é sul-africana. Algumas apresentações já aconteceram, em um evento que marcou a "contagem regressiva" para a Copa, na madrugada desta quinta-feira (11). Andrea Bocelli, cantor italiano e amigo pessoal de Ancelotti, foi um dos artistas que se apresentou.

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    Que horas começa e onde ver?

    O espetáculo está programado para acontecer às 14h30 (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes do confronto dos anfitriões contra a África do Sul. A cantora Shakira será uma das atrações. Ela irá se apresentar com Burna Boy, parceria que gerou a canção "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026.

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    Além da dupla, a cerimônia de abertura do México também contará com as participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também participam do evento. Às 16h (de Brasília) a bola rola para México e África do Sul, no Estádio Azteca, na cidade do México, pela Grupo A. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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    Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

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    Aberturas do Canadá e Estados Unidos

    A cerimônia do México será apenas a primeira das três programadas para a edição deste ano da Copa do Mundo. Além do espetáculo mexicano, Canadá e Estados Unidos vão realizar suas respectivas aberturadas na sexta-feira (12).

    A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfitriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo.

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    No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

    A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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