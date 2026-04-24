Antony encara Real Madrid e busca vaga na Seleção Brasileira para Copa
Brasileiro é o artilheiro do Real Betis na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Betis encara o Real Madrid nesta sexta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP), pela 32ª rodada de LaLiga. Retornando de suspensão, o atacante Antony busca uma boa atuação para tentar retornar a Seleção Brasileira e conseguir uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Itália mira Pep Guardiola como resposta à crise pós-fracassos em Copas, diz jornal europeu
Futebol Internacional24/04/2026
- Futebol Internacional
Quem será o campeão? Supercomputador da Opta revela favorito na Premier League
Futebol Internacional23/04/2026
- Futebol Internacional
Não foi Lingard: conheça o primeiro inglês a marcar no futebol brasileiro, autor de 161 gols pelo Fluminense
Futebol Internacional23/04/2026
Na temporada atual, Antony soma 13 gols e nove assistências em 40 partidas disputadas, sendo o artilheiro do Betis na temporada. Mesmo com esses números, o atacante não é convocado por Carlo Ancelotti desde junho de 2025, logo na primeira lista do treinador italiano. Em sua posição, a concorrência é dura, com outros grandes jogadores na disputa pela vaga.
Titular absoluto do Real Betis, Antony é apenas o quinto jogador que menos precisa de minutos para participar de forma direta de um gol em relação aos pontas convocados na última convocação de Carlo Ancelotti, que contou com Raphinha, Endrick, Vini Jr, Gabriel Martinelli, Rayan e Luiz Henrique. O jogador do clube espanhol tem 0,65 participações por jogo e precisa de 137,3 minutos para contribuir com gol ou assistência. Veja a lista completa abaixo:
|Posição
|Jogador
|Gols + Assistências
|Minutos Jogados
|Minutos por Participação (G/A)
|Participações por Jogo (90 min)
1º
Raphinha
27
2.105
77,9 min
1,15
2º
Endrick
14
1.410
100,7 min
0,89
3º
Vini Jr
32
3.818
119,3 min
0,75
4º
Gabriel Martinelli
17
2.144
126,1 min
0,71
5º
Antony
22
3.022
137,3 min
0,65
6º
Rayan
18
2.941
163,3 min
0,55
7º
Luiz Henrique
7
2.109
301,2 min
0,29
Desempenho de Antony contra os "Top-3"
Contra os três melhores times da Espanha, Antony soma dois gols em cinco jogos, sendo esses contra Barcelona e Atlético de Madrid. Contra os Colchoneros, pela 23ª rodada de La Liga, o atacante brasileiro marcou o gol da vitória. O Real Betis ainda irá encarar o Real Madrid e o Barcelona pelo returno do Campeonato Espanhol.
|Adversário
|Competição
|Resultado
|Gol
|Assistência
|Minutagem
Atlético de Madrid
La Liga (Rodada 10)
0x2
0
0
90'
Barcelona
La Liga (Rodada 15)
3x5
1
0
75'
Real Madrid
La Liga (Rodada 18)
1x5
0
0
88'
Atlético de Madrid
Copa del Rey (Quartas de final)
0x5
0
0
73'
Atlético de Madrid
La Liga (Rodada 23)
1x0
1
0
87'
Temporada do Real Betis
Na temporada, o Real Betis realiza uma campanha competitiva sob o comando do técnico Manuel Pellegrini. Na reta final de La Liga, a equipe andaluza ocupa a quinta busca se consolidar nas primeiras posições para garantir uma vaga nas competições europeias do próximo ano. O time vem de um resultado positivo importante após vencer o Girona por 3 a 2, fora de casa, após ficar sete rodadas sem vencer na competição. Agora, os Béticos se preparam para encarar o Real Madrid.
Na Europa, a equipe teve um desempenho sólido na Europa League, avançando com consistência até as fases eliminatórias do torneio, o que incluiu uma classificação dominante sobre o Panathinaikos nas oitavas de final com agregado de 4 a 1. No entanto, a jornada europeia do clube chegou ao fim neste mês de abril, durante a disputa das quartas de final, contra o Braga após empatar por 1 a 1 no jogo de ida, em Portugal, e sofrer uma derrota por 4 a 2 no confronto de volta, na Espanha.
O atacante brasileiro Antony e o colombiano Cucho Hernández assumiram o protagonismo do time e se consolidaram como as principais referências do ataque com números expressivos de gols e assistências em todas as competições. Além do brasileiro e do colombiano, atletas como Abde Ezzalzouli, Giovani Lo Celso e o zagueiro Natan têm sido peças fundamentais do Real Betis nessa temporada.
- Matéria
- Mais Notícias