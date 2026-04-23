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Imprensa de rival do Brasil na Copa destaca "notícia catastrófica" para Seleção

Imprensa do primeiro adversário do Brasil na Copa repercute lesão de Estêvão

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/04/2026
16:07
Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League
imagem cameraEstêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
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O Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, está acompanhando de perto os problemas físicos do time de Carlo Ancelotti. O jornal marroquino Koora destacou as situações de Estêvão e Éder Militão, classificando a possível ausência do atacante do Chelsea como uma "notícia catastrófica" para a Seleção Brasileira.

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Com o confronto marcado para o dia 13 de junho, o foco maior está em Estêvão, que sofreu uma lesão muscular na coxa contra o Manchester United. Segundo a publicação, o jovem de 18 anos tem chances mínimas de disputar o Mundial, o que seria um alívio para a defesa marroquina.

Estêvão na Seleção Brasileira
Estêvão na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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A imprensa marroquina cita que a lesão de Estêvão é de grau 4, o que deve tirar o jogador da Copa. O jornal detalha que o atacante deixou o campo chorando no vestiário do Chelsea, confirmando a gravidade do problema. Para o Koora, a perda é um "golpe doloroso" para Ancelotti, que já não terá Rodrygo. Sobre Militão, o jornal indicou que a lesão não é tão preocupante como a do atacante do Chelsea.

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Brasil e Marrocos se enfrentam no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, às 19h (de Brasília). O grupo ainda conta com Haiti e Escócia.

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