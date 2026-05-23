Sem Neymar até a Copa, Gabigol pode ganhar mais protagonismo no Santos

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Santos deverá ter um ataque alternativo para enfrentar o Grêmio neste sábado (23), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Sem Neymar, que apresentou um edema na panturrilha direita e já iniciou a preparação para a próxima Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o time poderá contar com novos protagonistas no setor ofensivo. Além disso, Barreal está suspenso, o que amplia ainda mais as opções para mudanças no ataque. Para o confronto diante do Grêmio, o técnico Cuca tem à disposição Davi Fernandes, Gabriel Barbosa, Lautaro Díaz, Moisés, Robinho Jr. e Rony.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Entre as novidades, o Menino da Vila Davi Fernandes, destaque do Sub-20, foi relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe profissional.

continua após a publicidade

Gabriel Barbosa voltou a ser titular do Santos no empate contra o San Lorenzo após três jogos consecutivos começando no banco de reservas, dois diante do Coritiba e um contra o Red Bull Bragantino. Em meio às mudanças no setor ofensivo, Cuca chegou a ser questionado sobre a possibilidade de o camisa 9 atuar ao lado de Neymar.

– Gabigol e Neymar podem jogar juntos, mas é um mecanismo a ser ajustado. Conversei com os dois, como converso com todos. Um time espaçado vai ter dificuldade para ser equilibrado. Com linhas ajustadas, você pode jogar com os melhores – disse Cuca, no dia 22 de abril, após o duelo contra o Coritiba pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️STJD nega anulação de partida entre Santos e Coritiba pelo Brasileirão

Com desfalques importantes e ainda em busca de maior consistência ofensiva, o Santos chega ao confronto diante do Grêmio pressionado pela situação na tabela, sendo o primeiro time de fora do Z4, mas também diante da oportunidade de observar novas alternativas no ataque.

Em um duelo direto na parte de baixo da classificação, a equipe de Cuca tenta transformar as mudanças forçadas por questões físicas em respostas dentro de campo para ganhar fôlego na sequência do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Barbosa no duelo entre o Santos e o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Números de Gabriel Barbosa em 2026:

24 jogos (19 titular)

10 gols

5 assistências

111 minutos para participar de gol

4 grandes chances criadas

0.9 passes decisivos por jogo

2.2 finalizações por jogo (0.5 no gol)

44% de eficiência nos dribles

0.3 dribles certos por jogo

50% de conversão em grandes chances

1.0 duelos ganhos por jogo

0.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.07

➡️ Santos relaciona jogador do Sub-20 pela primeira vez no duelo contra o Grêmio

+ Aposte nos jogos do Santos! ⚽

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!