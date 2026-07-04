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Argentinos reagem à classificação da Argentina sobre Cabo Verde: 'Não basta'

Jornais classificaram a eliminação dos africanos na prorrogação como histórica

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 00:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora gol contra Cabo Verde; imprensa argentina destacou o sofrimento da seleção para avançar (Foto: Chandan Khanna / AFP)

A vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, repercutiu intensamente na imprensa internacional. Os jornais estrangeiros destacaram o desempenho da estreante seleção africana, que fez os atuais campeões mundiais flertarem com uma eliminação histórica na prorrogação nesta sexta-feira (3).

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    Messi com o obraço erguido comemorando
    Lionel Messi comemora gol contra Cabo Verde; imprensa argentina destacou o sofrimento da seleção para avançar (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Para os principais veículos esportivos, a equipe sul-americana encontrou grandes dificuldades para superar um adversário que se mostrou muito bem organizado defensivamente durante os 120 minutos de partida em Miami.

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    • Orgulho na imprensa de Cabo Verde

    Os jornais do país africano exaltaram a postura do elenco e a atuação do goleiro Vozinha, um dos principais nomes da competição. O diário O País ressaltou a personalidade dos jogadores diante dos favoritos.

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    — Num duelo intenso e de alto nível competitivo, os Tubarões Azuis demonstraram enorme personalidade, nunca se intimidaram perante Messi e companhia e foram derrotados apenas na prorrogação — publicou o jornal.

    O veículo A Nação seguiu a mesma linha editorial, reforçando que o país surpreendeu o planeta ao buscar o placar por duas vezes contra a potência sul-americana.

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    Preocupação e alívio nos jornais da Argentina

    Na Argentina, a análise da partida foi pautada pelo susto sofrido no mata-mata. O diário Olé classificou a vitória como "mais sofrida do que o esperado" e alertou para os riscos apresentados no confronto.

    Capa do jornal Ole (Argentina)
    Ole (Argentina): FORÇA, ARGENTINA: UMA VITÓRIA SUADA POR 3 A 2 CONTRA CABO VERDE NAS OITAVAS DE FINAL

    — A Scaloneta vinha fazendo uma Copa do Mundo que não indicava que precisaria de 120 minutos para vencer, nem de um Dibu Martínez salvando um mano a mano na pequena área no fim, nem do time inteiro recuado na defesa. Miami mostrou o quanto uma Copa do Mundo é exigente — analisou o Olé.

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    Capa do jornal La nacion (Argentina)
    La nacion (Argentina): Uma explosão de fúria. Lições de uma vitória: a Argentina sabe que, a partir de agora, o título de campeã não basta

    Já o jornal La Nación destacou o papel decisivo de Lionel Messi e a capacidade de reação do elenco comandado por Lionel Scaloni nos instantes finais, definindo o jogo como um "teste inesperadamente complexo" superado pelos atuais campeões.

    Capa do jornal El país (Argentina)
    El país (Argentina): Um jogo para recordar: a incrível seleção de Cabo Verde coloca a Argentina numa situação difícil, que só poderá vencer no prolongamento

    Quem a Argentina vai enfrentar após eliminar o Cabo Verde?

    Após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma prorrogação movimentada em Miami, a Argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da competição. Os Faraós asseguraram a vaga no mata-mata após eliminarem a Austrália na disputa por pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

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