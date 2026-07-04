Argentinos reagem à classificação da Argentina sobre Cabo Verde: 'Não basta' Jornais classificaram a eliminação dos africanos na prorrogação como histórica

A vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, repercutiu intensamente na imprensa internacional. Os jornais estrangeiros destacaram o desempenho da estreante seleção africana, que fez os atuais campeões mundiais flertarem com uma eliminação histórica na prorrogação nesta sexta-feira (3).

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Lionel Messi comemora gol contra Cabo Verde; imprensa argentina destacou o sofrimento da seleção para avançar (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Para os principais veículos esportivos, a equipe sul-americana encontrou grandes dificuldades para superar um adversário que se mostrou muito bem organizado defensivamente durante os 120 minutos de partida em Miami.

Orgulho na imprensa de Cabo Verde

Os jornais do país africano exaltaram a postura do elenco e a atuação do goleiro Vozinha, um dos principais nomes da competição. O diário O País ressaltou a personalidade dos jogadores diante dos favoritos.

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— Num duelo intenso e de alto nível competitivo, os Tubarões Azuis demonstraram enorme personalidade, nunca se intimidaram perante Messi e companhia e foram derrotados apenas na prorrogação — publicou o jornal.

O veículo A Nação seguiu a mesma linha editorial, reforçando que o país surpreendeu o planeta ao buscar o placar por duas vezes contra a potência sul-americana.

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Preocupação e alívio nos jornais da Argentina

Na Argentina, a análise da partida foi pautada pelo susto sofrido no mata-mata. O diário Olé classificou a vitória como "mais sofrida do que o esperado" e alertou para os riscos apresentados no confronto.

Ole (Argentina): FORÇA, ARGENTINA: UMA VITÓRIA SUADA POR 3 A 2 CONTRA CABO VERDE NAS OITAVAS DE FINAL

— A Scaloneta vinha fazendo uma Copa do Mundo que não indicava que precisaria de 120 minutos para vencer, nem de um Dibu Martínez salvando um mano a mano na pequena área no fim, nem do time inteiro recuado na defesa. Miami mostrou o quanto uma Copa do Mundo é exigente — analisou o Olé.

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La nacion (Argentina): Uma explosão de fúria. Lições de uma vitória: a Argentina sabe que, a partir de agora, o título de campeã não basta

Já o jornal La Nación destacou o papel decisivo de Lionel Messi e a capacidade de reação do elenco comandado por Lionel Scaloni nos instantes finais, definindo o jogo como um "teste inesperadamente complexo" superado pelos atuais campeões.

El país (Argentina): Um jogo para recordar: a incrível seleção de Cabo Verde coloca a Argentina numa situação difícil, que só poderá vencer no prolongamento

Quem a Argentina vai enfrentar após eliminar o Cabo Verde?

Após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma prorrogação movimentada em Miami, a Argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da competição. Os Faraós asseguraram a vaga no mata-mata após eliminarem a Austrália na disputa por pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.