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Em São Paulo, torcedores da Argentina fazem festa por vitória na Copa

Torcedores fizeram festa na vitória apertada sobre Cabo Verde na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 00:21
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Torcedor usando uma cabeça gigante do Messi
Cabeça gigante do Messi na festa de torcedores da Argentina em São Paulo (Imagem: Rafaela Cardoso / Lance!)

Em São Paulo, torcedores se reuniram no bar Moocaires, na Zona Leste, para apoiar a Argentina na partida contra Cabo Verde pela Copa do Mundo. Torcedores vibraram muito no gol de Messi, no primeiro tempo, mas ficaram em completo silêncio nos momentos em que Cabo Verde empatou. No fim, a partida foi vencida pelos argentinos por 3 a 2, e a Albiceleste avançou para as oitavas de final.

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    O nome do bar une os nomes Mooca e Buenos Aires, e é 'um pedaço da Argentina na Zona Leste de São Paulo'. Os torcedores costumam se reunir para assistir aos jogos da Albiceleste na Copa no local. Mas, engana-se quem acha que apenas argentinos que vivem no Brasil frequentam e torcem pelos hermanos. Há muitos brasileiros que trocaram o verde, amarelo e azul pelo celeste e branco.

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    • Antes da partida, os torcedores se reuniram e fizeram uma festa em um posto de gasolina na frente do estabelecimento. Veja as imagens abaixo:

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    À medida que os anos passam, o bar ganha mais frequentadores, principalmente em época de torneios oficiais, como a Copa do Mundo e Copa América. Assim como o posto de gasolina localizado em frente ao bar, que também se tornou um ponto de encontro de torcedores.

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    Hugo Marques, brasileiro de 44 anos, visitou o local pela primeira vez para acompanhar a Albiceleste. Ele conta que foi convidado por um amigo próximo e achou a experiência bacana. Hugo explicou como começou a apoiar a Argentina.

    — Confesso que em Copa do Mundo, não (torceu pra Argentina), sempre fui brasileiro e torci para o Brasil. Mas depois da Copa de 2006 confesso que deu uma esfriada, a Seleção vem perdendo a cada ano a identidade com a torcida brasileira, e ao contrário dos argentinos, que mostram que a proximidade com a torcida é enorme. Queria muito que eles ganhassem a quarta estrela para colocar um retrovisor no Brasil — diz o torcedor.

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    Hugo diz que a Seleção Brasileira é muito fraca, mas que ainda torce para o Brasil mesmo assim. Mas, para ele, em um eventual confronto nas semifinais, a Albiceleste se sairia melhor, e torceria para a Argentina vencer.

    No bar há algumas regras básicas: camisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permito ir ao local com roupas neutras de todas as cores.

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    Torcedores com roupas e bandeiras da Argentina comemorando em São Paulo
    Torcedores da Argentina festejando em frente ao bar Moocaires em São Paulo (Imagem: Lance!)

    O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Nesta partida de mata-mata também haverá venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).

    Os torcedores celebraram muito após o fim da partida, mas viveram momento de tensão ao longo do jogo. No fim, a classificação veio nos últimos minutos da prorrogação, e a Argentina venceu por 3 a 2.

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