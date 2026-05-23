Confira retrospecto entre Grêmio e Santos; times brigam para se afastar do Z4 do Brasileirão
Peixe e Tricolor Gaúcho se enfrentam neste sábado (25), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio
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O Santos visita o Grêmio na noite deste sábado (23) em um duelo direto para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As equipes têm 18 pontos e aparecem logo atrás do Corinthians, primeiro time dentro do Z4. Os três clubes somam apenas quatro vitórias em 16 partidas. O confronto entre o Peixe e o Tricolor Gaúcho será às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada da competição.
Este será o 100º duelo entre as duas equipes. Até aqui, desde 1935, são 40 vitórias do Santos, 38 empates e 31 vitórias do Grêmio.
Para a partida, o técnico Cuca não poderá contar com Neymar, que sentiu um edema na panturrilha direita e será poupado também para focar na preparação para a Copa do Mundo. Barreal está suspenso, enquanto Rollheiser também será desfalque por causa de dores musculares.
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Confira o retrospecto entre Grêmio x Santos:
Desde 1935, o Santos já disputou 99 partidas diante do Grêmio:
Vitórias: 40
Empates: 28
Derrotas: 31
Gols pró: 134
Gols sofridos: 111
Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (77 jogos):
Vitórias: 30
Empates: 24
Derrotas: 23
Gols pró: 97
Gols sofridos: 81
Somente partidas pelo Brasileiro na Arena Grêmio (Desde 2013, foram 10 jogos):
Vitórias: 01
Empates: 05
Derrotas: 04
Gols pró: 12
Gols sofridos: 18
Somente partidas pelo Brasileiro no Estádio Olímpico (Desde 1959 até 2012 foram 26 jogos):
Vitórias: 06
Empates: 06
Derrotas: 14
Gols pró: 18
Gols sofridos: 30
Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:
Pelé com 09 gols
Giovanni - Alberto - Marinho - Coutinho (3 gols)
Última partida:
Partida 6477
SANTOS 1 X 1 GRÊMIO (RS)
Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)
Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
Horário: 21h30
Público: 9.306
Renda: R$ 439.188,00
Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
Cartão amarelo: (SFC) João Schmidt, Escobar e Igor Vinícius; (GRE) Arthur, Alysson e Alex Santana
Gols: (GRE) Edenílson, aos 11' do 2ºT; (SFC) Lautaro Díaz, aos 43' do 2ºT
Santos FC: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Toquinho Soares), Zé Rafael e Rollheiser (Robinho Jr.); Barreal (Tomás Rincón), Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda
Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Alex Santana) e Edenílson (Cristaldo); Alysson (Aravena), Pavon (Amuzu) e André Henrique (Riquelme). Técnico: Mano Menezes
*As informações são do Centro de Memória do Santos Futebol Clube
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