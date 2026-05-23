Confira retrospecto entre Grêmio e Santos; times brigam para se afastar do Z4 do Brasileirão

O Santos visita o Grêmio na noite deste sábado (23) em um duelo direto para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As equipes têm 18 pontos e aparecem logo atrás do Corinthians, primeiro time dentro do Z4. Os três clubes somam apenas quatro vitórias em 16 partidas. O confronto entre o Peixe e o Tricolor Gaúcho será às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada da competição.

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Este será o 100º duelo entre as duas equipes. Até aqui, desde 1935, são 40 vitórias do Santos, 38 empates e 31 vitórias do Grêmio.

Para a partida, o técnico Cuca não poderá contar com Neymar, que sentiu um edema na panturrilha direita e será poupado também para focar na preparação para a Copa do Mundo. Barreal está suspenso, enquanto Rollheiser também será desfalque por causa de dores musculares.

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Barreal está suspenso para o duelo entre o Grêmio e o Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira o retrospecto entre Grêmio x Santos:

Desde 1935, o Santos já disputou 99 partidas diante do Grêmio:

Vitórias: 40

Empates: 28

Derrotas: 31

Gols pró: 134

Gols sofridos: 111

Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (77 jogos):

Vitórias: 30

Empates: 24

Derrotas: 23

Gols pró: 97

Gols sofridos: 81

Somente partidas pelo Brasileiro na Arena Grêmio (Desde 2013, foram 10 jogos):

Vitórias: 01

Empates: 05

Derrotas: 04

Gols pró: 12

Gols sofridos: 18

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Somente partidas pelo Brasileiro no Estádio Olímpico (Desde 1959 até 2012 foram 26 jogos):

Vitórias: 06

Empates: 06

Derrotas: 14

Gols pró: 18

Gols sofridos: 30

Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:

Pelé com 09 gols

Giovanni - Alberto - Marinho - Coutinho (3 gols)

Última partida:

Partida 6477

SANTOS 1 X 1 GRÊMIO (RS)

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)

Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025

Horário: 21h30

Público: 9.306

Renda: R$ 439.188,00

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Cartão amarelo: (SFC) João Schmidt, Escobar e Igor Vinícius; (GRE) Arthur, Alysson e Alex Santana

Gols: (GRE) Edenílson, aos 11' do 2ºT; (SFC) Lautaro Díaz, aos 43' do 2ºT

Santos FC: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Toquinho Soares), Zé Rafael e Rollheiser (Robinho Jr.); Barreal (Tomás Rincón), Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda

Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Alex Santana) e Edenílson (Cristaldo); Alysson (Aravena), Pavon (Amuzu) e André Henrique (Riquelme). Técnico: Mano Menezes

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*As informações são do Centro de Memória do Santos Futebol Clube

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