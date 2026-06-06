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Torcedores reagem à escalação de Ancelotti em Brasil x Egito: 'Necessário'

Equipes se enfrentam neste sábado (6)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
17:23
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Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
imagem cameraCarlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
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O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6), às 19h (de Brasília), em Cleveland, nos Estados Unidos, em um último amistoso antes da Copa do Mundo. Para a ocasião, o técnico Carlo Ancelotti escalou a equipe brasileira de uma forma diferente, em comparação à partida contra o Panamá, do último dia 31 de maio.

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No último confronto, a Seleção Brasileira entrou em campo em uma formação de 4-2-4, com quatro atacantes. Desta vez, contra o Egito, a equipe irá entrar em campo com um meio-campista a mais, que será Lucas Paquetá.

A decisão de Carlo Ancelotti foi elogiada pelos torcedores brasileiros, que não aprovaram a escalação antiga. Veja a repercussão abaixo:

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Casemiro, Marquinhos e Raphinha durante treino da Seleção Brasileira
Casemiro, Marquinhos e Raphinha durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Escalação completa da Seleção Brasileira

Como era previsto, Ancelotti decidiu fazer mudanças no time em relação àquele que entrou em campo com o Panamá no domingo passado, no Maracanã. O capitão Marquinhos, que se juntou à delegação já nos Estados Unidos, retoma naturalmente uma vaga na zaga. Ele atuará ao lado de Ibãnez, também novidade. Além deles, Douglas Santos vai para a esquerda, Lucas Paquetá será testado na armação, e Igor Thiago será a referência no ataque.

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Gabriel Magalhães, que deverá formar a zaga titular com Marquinhos na Copa do Mundo, fica no banco para evitar sobrecarga física.

Assim, a escalação do Brasil para enfrentar o Egito tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

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