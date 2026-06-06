Joia do Bayern de Munique e da seleção alemã se lesiona e está fora da Copa

Às vésperas do começo da Copa do Mundo, a seleção da Alemanha tem uma baixa de peso para o elenco comandado por Julian Nagelsmann. O atacante de 18 anos Lennart Karl, que atua no Bayern de Munique, sofreu uma lesão muscular durante o treino da sexta-feira (5). Após o atleta passar por exames, foi confirmada a ausência do Mundial.

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O treinador Julian Nagelsmann já havia adiantado a preocupação com a situação do jogador em entrevista na sexta e afirmou que Karl seria levado ao hospital para a realização de exames. A lesão aconteceu um dia antes do último amistoso da Alemanha antes da Copa, que acontece neste sábado (6), diante dos Estados Unidos, em Chicago. O elenco treinava no estádio quando o atacante sentiu o problema muscular.

Nas redes sociais, Karl publicou uma foto e lamentou a lesão às vésperas da Copa. Esse seria o primeiro Mundial do jovem jogador, que já soma 40 partidas pelo time principal do Bayern de Munique e conquistou neste ano o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e chegou às semifinais da Champions League.

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- Não sei por onde começar, mas dói indescritivelmente ter que perder o maior torneio do mundo. Fiz de tudo para estar apto para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões muitas vezes vêm na hora mais infeliz. Desejo o máximo sucesso à minha equipa e, claro, estarei apoiando a cada minuto! Voltarei mais forte, prometo. Obrigado pelas mensagens - escreveu o jogador nas redes sociais.

A lesão é um problema para Nagelsmann, que tinha o jogador como uma peça com chance de assumir a titularidade, assim como foi no último amistoso, uma goleada por 4 a 1 em cima da Finlândia, ou saindo do banco de reservas, como aconteceu nos jogos contra Gana e Suíça. A expectativa é que o atacante fosse titular diante dos Estados Unidos, neste sábado.

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Agora, Julian Nagelsmann terá que acionar um dos nomes da pré-lista que a Federação Alemã enviou à Fifa e poderá convocar outro nome, já que só é permitido a troca mediante a apresentação de um exame que comprove a lesão.

Dentre os convocados, o treinador tem algumas opções para atuar pelo lado de campo, setor ocupado por Karl. Kai Havertz, do Arsenal, atua como centroavante e pelo lado e é o principal candidato, o que abre espaço para que Woltemade e Undav briguem pela posição de centroavante. Jamie Leweling, do Sttutgart, também pode ser a escolha pelo lado, o que manteria Havertz como opção centralizada.

Grupo da Alemanha na Copa do Mundo

Após o jogo contra os Estados Unidos, a seleção alemã segue a preparação para sua estreia, que será apenas no próximo domingo, 14 de junho, diante de Curaçao. A equipe está sediada no centro de treinamento do Chicago Fire, clube da MLS e que foi o time que o ídolo alemão Bastian Schweinsteiger, campeão do Mundial de 2014, se aposentou.

Apesar da escolha de Chicago como sede, a Alemanha não fará nenhum jogo na cidade. A estreia será em Houston, no Texas. Após o jogo contra Curação, o adversário será a Costa do Marfim, em partida que será jogada em Toronto, no Canadá, e finaliza a fase de grupo diante do Equador, em Nova Jersey.

Após eliminações frustrantes nas fases de grupo de 2018 e 2022, a seleção quer voltar a ter protagonismo no torneio. Com um elenco menos estrelado no Mundial desse ano, o grande destaque é Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, que saiu da aposentadoria da seleção e aceitou o convite de Nagelsmann para retornar ao time e disputar sua última Copa aos 40 anos.

Os outros nomes mais conhecidos são o zagueiro Antonio Rudiger, do Real Madrid, Joshua Kimmich e Musiala, do Bayern de Munique, Leroy Sané, que está no Galatasaray, e Florian Wirtz, do Liverpool. A convocação de Nagelsmann está repleta de nomes que atuam no futebol local, são 18 atletas da Bundesliga, o que dá mais protagonismo à liga nacional em comparação a outras Copas.