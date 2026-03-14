Petkovic processa Meta após ter Instagram hackeado

Dejan Petkovic teve seu Instagram hackeado e, mesmo com os protocolos de segurança ativos, permanece sem acesso à conta há mais de 24 horas. O perfil oficial do craque foi invadido por hackers, que removeram o acesso total do atleta à plataforma.

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Em resposta, a equipe do ex-jogador anunciou que medidas judiciais severas serão tomadas. Ainda neste final de semana, os advogados entrarão com uma ação contra a Meta (empresa que controla o Instagram e o Facebook).

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A assessoria já iniciou o levantamento do prejuízo financeiro, visto que Petkovic possui diversos compromissos comerciais e contratos publicitários que dependem diretamente da sua presença digital.

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A equipe de Petkovic assegura que a conta possuía todas as camadas de proteção ativadas, incluindo a autenticação de dois fatores. A agência responsável pelo gerenciamento da imagem de Petkovic, confirmou que as tentativas de contato através dos canais oficiais não surtiram efeito.

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🚨Alerta aos seguidores

A assessoria reforça que qualquer publicação ou mensagem enviada pelo perfil de Petkovic no Instagram neste momento não é de autoria do ex-jogador. O público deve ignorar solicitações de transferências financeiras (PIX) ou links suspeitos até que a conta seja oficialmente recuperada e o restabelecimento anunciado pelos canais de imprensa.

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