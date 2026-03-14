Campeão com Paquetá no Flamengo vai disputar a Série C do Brasileirão

O Santa Cruz anunciou a contratação do lateral-direito Thiago Ennes, de 30 anos, ex-Flamengo. Na negociação, o Coral enviou o zagueiro Ianson ao Caxias em uma troca de jogadores.

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Além do Flamengo, Thiago Ennes tem passagens por Confiança, Remo, Londrina e Caxias. Ao longo da carreira, conquistou um acesso à Série B, um título do Campeonato Sergipano, duas Copas Verde e um Campeonato Pernambucano. O lateral também atuou nas categorias de base do Fluminense.

No Flamengo, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 ao lado de Lucas Paquetá, Felipe Vizeu e Léo Duarte, na final contra o Corinthians, no Pacaembu.

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Thiago Ennes deixou o Caxias (Foto: Vitor Zorzi/Caxias)

Experiência na Seleção Brasileira

Em 2014, enquanto ainda estava na base do Fluminense, Thiago Ennes treinou com a Seleção Brasileira antes do jogo contra a Alemanha, no Mineirão, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O lateral revelou em entrevista ao Lance! em 2020 a emoção da experiência.

— A Seleção nos chamou para fazer uns amistosos. Eu fui para Teresópolis, e lá estava cheio, ainda mais na Copa. Eu não acreditava, ficava olhando. Com 18 anos, todo mundo vê Copa do Mundo, Seleção Brasileira... parecia um sonho. Depois do treino, ganhei camisa, chuteira e pedi a camisa do Marcelo e do Neymar — contou.

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