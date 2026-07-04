Torcedor de Cabo Verde desabafa após ser hostilizado por argentinos: 'São todos'
Cabo-verdianos estavam em minoria no estádio
Durante a partida entre Cabo Verde e Argentina, pela Copa do Mundo 2026, um torcedor cabo-verdiano que estava no Hard Rock Stadium, em Miami, utilizou suas redes sociais para desabafar após se ver "encurralado" por hinchas argentinos.
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O fã estava assistindo ao jogo em um pequeno grupo de torcedores dos tubarões azuis, dentro do estádio. Segundo ele, estavam em minoria e, quando Cabo Verde fez o gol de empate no primeiro tempo da prorrogação, a comemoração dos cabo-verdianos foi interrompida por ataques argentinos, que arremessavam objetos no grupo de torcedores do país africano.
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"Os argentinos que estão aqui no estádio estão a tentar vir para cima de nós! Porque estão em maioria. Imagina, quando Cabo Verde marca um gol, eles ficam a atirar objetos que estão lá em cima.
Os argentinos são todos filhos da p***, c*****! Vocês não estão a aguentar com o futebol? Querem vir mano a mano? Vocês não batem de frente conosco, não, ok? Nós somos a minoria, mas vocês não fazem nada contra nós, ok, c******? Filhos da mãe." - Relatou o torcedor.
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Argentina x Cabo Verde
A partida entre Argentina x Cabo Verde, que muitos julgaram como "um jogo ganho", não foi bem assim. Mesmo saindo na frente no primeiro tempo, a vida dos argentinos não foi nada fácil. Após levarem o empate na segunda etapa, os companheiros de Messi voltaram à frente no placar com Lisandro Martínez, na prorrogação.
No entanto, os cabo-verdianos não se entregaram, empatando a partida ainda na mesma etapa do tempo extra. No segundo tempo da prorrogação, no entanto, Cuti Romero classificou os argentinos com gol de cabeça, colocando os tricampeões do mundo nas oitavas de final, encerrando o sonho do povo de Cabo Verde.
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