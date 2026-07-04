Algoz do Brasil sai lesionado em Canadá x Marrocos
Saibari foi substituído na etapa inicial de jogo da Copa do Mundo
Algoz do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Saibari deixou o jogo entre Marrocos e Canadá lesionado na etapa inicial. O atleta sentiu um desconforto muscular na coxa direita e preocupa os Leões do Atlas para a sequência da competição.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Reforço do Bayern de Munique, Saibari deixou o campo andando, mas não escondeu a frustração no banco de reservas. O atacante vinha sendo o protagonista de Marrocos na Copa do Mundo com três gols marcados, inclusive um de cobertura contra Alisson, da Seleção Brasileira.
Caso Marrocos avance na Copa do Mundo, os Leões do Atlas não sabem se poderão contar com Saibari para a sequência da competição. O atleta não teria muito tempo para se recuperar para as quartas de final, que será disputada entre o vencedor do confronto na quinta-feira (9).
No elenco de Marrocos, Saibari é tratado como uma das principais peças e foi anunciado como novo reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada. O atleta será opção em um elenco recheado de craques, como Luis Díaz, Harry Kane e Olise.
Quase 30 anos depois, árbitro de Brasil x Noruega da Copa de 98 recorda pênalti incompreendido
Inglaterra é hostilizada na chegada ao México para as oitavas da Copa
Brasil x Noruega é apontado como duelo com mais risco de zebra das oitavas da Copa
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Vini Jr e Haaland duelam em Brasil x Noruega de olho na Bola de OuroHá 1 minuto
Copa do Mundo 2026
Campanhas históricas e dificuldades: Como foi a participação das seleções estreantes na Copa?Há 3 minutos
Seleção Brasileira
Escalação: Danilo ou Martinelli é o mistério para Brasil x NoruegaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Espanha pode ter reforços para decisão contra Portugal na Copa do MundoHá 2 horas
Seleção Brasileira
Ex-Vasco rouba a cena em reencontro com Neymar e AncelottiHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
As maiores decepções dos 16 avos de final da Copa do MundoHá 2 horas
Mais LANCE!