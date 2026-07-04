logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Algoz do Brasil sai lesionado em Canadá x Marrocos

Saibari foi substituído na etapa inicial de jogo da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 15:08
Favorite o Lance! no Google
Saibari sentado no gramado após sentir um desconforto muscular durante Canadá x Marrocos, pela Copa do Mundo
Saibari sentado no gramado após sentir um desconforto muscular durante Canadá x Marrocos, pela Copa do Mundo (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Algoz do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Saibari deixou o jogo entre Marrocos e Canadá lesionado na etapa inicial. O atleta sentiu um desconforto muscular na coxa direita e preocupa os Leões do Atlas para a sequência da competição.

  • Momento em que Júnior Baiano puxa a camisa de Tore André Flo em Brasil x Noruega da Copa do Mundo de 1998

    Quase 30 anos depois, árbitro de Brasil x Noruega da Copa de 98 recorda pênalti incompreendido

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão

    Brasil x Noruega é apontado como duelo com mais risco de zebra das oitavas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Reforço do Bayern de Munique, Saibari deixou o campo andando, mas não escondeu a frustração no banco de reservas. O atacante vinha sendo o protagonista de Marrocos na Copa do Mundo com três gols marcados, inclusive um de cobertura contra Alisson, da Seleção Brasileira.

    Caso Marrocos avance na Copa do Mundo, os Leões do Atlas não sabem se poderão contar com Saibari para a sequência da competição. O atleta não teria muito tempo para se recuperar para as quartas de final, que será disputada entre o vencedor do confronto na quinta-feira (9).

    continua após a publicidade

    No elenco de Marrocos, Saibari é tratado como uma das principais peças e foi anunciado como novo reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada. O atleta será opção em um elenco recheado de craques, como Luis Díaz, Harry Kane e Olise.

  • Momento em que Júnior Baiano puxa a camisa de Tore André Flo em Brasil x Noruega da Copa do Mundo de 1998

    Quase 30 anos depois, árbitro de Brasil x Noruega da Copa de 98 recorda pênalti incompreendido

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • A segurança foi reforçada no hotel em que a seleção da Inglaterra ficará hospedada para encarar o México pela Copa do Mundo

    Inglaterra é hostilizada na chegada ao México para as oitavas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos
  • Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão

    Brasil x Noruega é apontado como duelo com mais risco de zebra das oitavas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos

    • 📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Saibari deixa o campo do jogo entre Canadá e Marrocos cabisbaixo após sentir um desconforto muscular
    Saibari deixa o campo do jogo entre Canadá e Marrocos cabisbaixo após sentir um desconforto muscular (Foto: Molly Darlington/AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lance!

    Vini Jr e Haaland duelam em Brasil x Noruega de olho na Bola de Ouro

    Há 1 minuto
    Seleções estreantes (Fotos: reprodução federações)

    Copa do Mundo 2026

    Campanhas históricas e dificuldades: Como foi a participação das seleções estreantes na Copa?

    Há 3 minutos
    Carlo Ancelotti de boné amarelo e camisa verde da CBF comandando treino da Seleção para Brasil x Noruega

    Seleção Brasileira

    Escalação: Danilo ou Martinelli é o mistério para Brasil x Noruega

    Há 2 horas
    Luis de la Fuente comanda a seleção da Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Espanha pode ter reforços para decisão contra Portugal na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    O ex-jogador e atual comentarista Nenê cumprimenta o auxiliar Paul Clement em treino da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira

    Ex-Vasco rouba a cena em reencontro com Neymar e Ancelotti

    Há 2 horas
    Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    As maiores decepções dos 16 avos de final da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Paraguai enfrentará a França hoje (4) (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Quais jogadores do Brasileirão ainda estão na Copa? Quem voltou?

    De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia

    Goleiros de Brasil, México e Espanha miram recordes na Copa do Mundo

    Cristiano Ronado aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação a Diogo Jota.

    Qual o duelo mais equilibrado das oitavas de final da Copa do Mundo? Vote

    Infantino ainda não se pronunciou sobre a situação (Divulgação/Fifa)

    Torcedores detonam presidente da Fifa após vitória da Argentina: 'Já sabia'

    Torcedores de Cabo Verde e da Argentina nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami

    Torcedores da Argentina arremessam objetos em fãs de Cabo Verde

    O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia

    Destaque de Cabo Verde na Copa já viveu polêmica com Vini Jr; entenda

    Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Meia da Argentina projeta jogo equilibrado contra o Egito na Copa do Mundo

    bobadilla

    Copa do Mundo de 2026 bate recorde histórico de gols contra