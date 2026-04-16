Tiago Leifert rebate críticas ao próprio estilo de narração: 'Compra o SBT'
Narrador trabalhou na cobertura de Santos x Recoleta
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O narrador Tiago Leifert rabateu a críticas ao próprio estilo de narração, nesta quinta-feira (16), em uma transmissão ao vivo no Youtube. Na ocasião, o comunicador comentava o empate entre Santos e Recoleta, pela Sul-Americana, quando foi surpreendido com um comentário negativo.
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A partida envolvendo o clube brasileiro e o paraguaio aconteceu na última terça-feira (14), e teve narração de Tiago Leifer, no SBT. Durante a partida, o comunicador manteve o estilo de narrar "gol dos caras", no momento em que o Recoleta empatou a partida.
Durante a transmissão ao vivo no Youtube, um seguidor do narrador mandou uma mensagem criticando o estilo da narração. Ao responder a crítica, Tiago Leifert foi direto e usou a ironia.
— Troca de canal, vai ver em outro canal. Eu narro do jeito que eu achar melhor. No dia que você comprar o SBT, você reclama comigo. Compra o SBT e aí a gente se fala — disparou o narrador.
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Santos na Sul-Americana
O Peixe se complicou no torneio continental com o empate diante do Recoleta. Neste momento, a equipe paulista ocupa a última colocação do Grupo D, com apenas um ponto somado. Foram, ao tudo um empate e uma derrota na competição até o momento.
O próximo compromisso do Santos pela Sul-Americana acontece somente em abril. No dia 28, o Peixe enfrenta o San Lorenzo, no Estadio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, pela terceira rodada do torneio.
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