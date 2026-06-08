Fora da Copa, atacante João Pedro aparece em clipe de Madonna; assista

Fora da lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante João Pedro ganhou destaque fora dos gramados nesta segunda-feira (8). O jogador do Chelsea participou do novo clipe da cantora Madonna, intitulado "Confessions II", curta-metragem que antecede o lançamento do próximo álbum da artista.

Fora da lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante João Pedro ganhou destaque fora dos gramados nesta segunda-feira (8). O jogador do Chelsea participou do novo clipe da cantora Madonna, intitulado "Confessions II", curta-metragem que antecede o lançamento do próximo álbum da artista.

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O brasileiro aparece durante o trecho da música "Danceteria". Na cena, João Pedro surge ao lado do companheiro de Chelsea, Cole Palmer, enquanto Madonna passa pelo local interpretando a canção. Confira o trecho:

Além dos dois atletas, o vídeo também reúne diversas personalidades do entretenimento. Entre elas estão a DJ Arca, os atores Archie Madekwe e Richard E. Grant, além das atrizes Gwendoline Christie, Kate Moss, Julia Garner e Odessa A'zion.

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A participação de João Pedro chamou a atenção dos fãs nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre torcedores brasileiros e ingleses, que destacaram a presença do atacante ao lado de uma das maiores estrelas da música mundial.

João Pedro fora da Copa

A ausência de João Pedro foi uma das surpresas da convocação da Seleção Brasileira para o Mundial. O atacante do Chelsea era um dos principais cotados a assumir a vaga de titular da Amarelinha no torneio e acabou fora até da lista.

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O jogador do Chelsea vinha sendo presença constante nas convocações de Ancelotti e chegou a atuar em cinco das dez partidas sob o comando do técnico italiano, o que o colocava como um dos nomes cotados para integrar o grupo no Mundial.

João Pedro não foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução Instagram jogador)

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